Tutto pronto per la 32^ edizione di “Fatti di Musica 2018”

Al via il prestigioso Festival del live d’autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna, che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei piĂš attesi spettacoli musicali dal vivo.Â

COSENZA -Il 24 marzo alle ore 21.00 sarà  Levante, il nuovo fenomeno della musica d’autore italiana, a dare il via agli eventi di questa nuova edizione, con l’unica tappa in Calabria del suo tour “Caos in teatro”. La trentenne cantautrice siciliana, che nel 2017 ha pubblicato l’album “Nel caos di stanze stupefacenti” e anche il romanzo “Se non ti vedo non esisti”, arriverà con la sua affiatata band: Alessandro Orefice (tastiere), Alessio Sanfilippo (batteria), Eugenio Odasso (chitarre),Mattia Bonifacino (basso, contrabbasso), Lucia Sacerdoni (violoncello), Tommaso Belli (violino). Di grande impatto visivo anche lascenografia, con Camilla Ferrari come light designer e Filippo Rossi come visual designer. Il 6 aprile al Teatro Rendano di Cosenza sarà di scena un eccezionale evento internazionale: il concerto di Noa. Per la stella israeliana sarà il primo di tre concerti italiani, dopo la sua esibizione dei giorni scorsi al Quirinale invitata dal Presidente Mattarella in occasione del Giorno della Memoria.

In ricordo delle vittime dell’Olocausto, Noa (Achinoam Nini) ha emozionato tutti eseguendo due tra i suoi brani piĂš noti: “Little Star“, in cui tocca il tema della Shoah e la celebre “La vita è bella”. Attualmente impegnata in un tour mondiale, Noa arriverĂ a Cosenza da due tappe in Francia (Cannes e Istres). Poi il suo tour proseguirĂ a Taiwan. SarĂ accompagnata sul palcoscenico del Teatro Rendano dalla sua band di eccezionali musicisti: Gil Dor alla chitarra, Gadi Seri alle percussioni eAdam Ben Ezra al contrabasso. A Noa sarĂ anche consegnato dall’assessore comunale alla Comunicazione Rosaria Succurro e dallo stesso promoter, che lo ha ideato, il primo Premio “Un Ponte fra le stelle” per l’impegno a favore dei Diritti Umani, realizzato appositamente da Gerardo Sacco. Il 17 aprile, la carovana del Festival si sposterĂ al Teatro Gentile di Cittanova per il concerto-spettacolo di Massimo Ranieri dal titolo “Sogno e son desto… in viaggio!”, scritto dallo stesso Ranieri insieme a Gualtiero Peirce, a chiusura della stagione teatrale 2018 dell’Associazione Kalomena.  La prima parte di “Fatti di Musica 2018” si chiuderĂ nei giorni 8, 9 e 10 giugno allo Stadio San Vito di Cosenza con la prima assoluta nel capoluogo silano del kolossal musicale Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo, prodotto da David e Clemente Zard, con la regia e la direzione artistica di Giuliano Peparini. Eccezionali sia l’allestimento sia il cast composto da big della canzone e dello spettacolo italiano: Davide Merlini (Romeo), Giulia Luzi (Giulietta), Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio), Riccardo Maccaferri (Benvolio), Gianluca Merolli (Tebaldo), Leonardo Di Minno (Principe Escalus), Barbara Cola (Lady Capuleti), Roberta Faccani (Lady Montecchi), Graziano GalĂ tone (Conte Capuleti), Silvia Querci (Nutrice), Emiliano Geppetti (Frate Lorenzo) e il giovane Renato Crudo che si alternerĂ a Davide Merlini nel ruolo di Romeo, e vede la partecipazione di 20 artisti tra ballerini e acrobati. “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo” vanta inoltre un’equipe di creatori internazionali, 23 cambi di scena e 270 costumi. Le proiezioni luci e video sono su volumetrie ed elementi mobili che compongono l’impianto scenico, consentendo molteplici configurazioni e spazialitĂ differenti.

In Italia è stato insignito di 4 Oscar del Musical: miglior Spettacolo Big (David e Clemente Zard); miglior Coreografia (Veronica Peparini); migliori Costumi (FrĂŠdĂŠric Olivier) e il Premio Web.  “Gli appuntamenti del mio Festival – afferma Ruggero Pegna – saranno numerosi anche nel 2018, con live di assoluta qualitĂ e grandi sorprese anche internazionali, come il concerto di Noa con la sua band e altre che annunceremo a breve per l’estate. Spero pure che l’Opera Francesco de Paola, da me prodotta, presentata lo scorso novembre a Reggio, possa tornare in scena in concomitanza con il 500° anniversario della canonizzazione di San Francesco.”.Â