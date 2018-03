Romilda Cozzolino presenta il suo secondo singolo ‘Canzone degli sguardi’

L’artista calabrese sarà in diretta su RLB domani pomeriggio, per raccontare il nuovo progetto scritto e composto dalle mani di Grazia Di Michele e Raffaele Petrangeli.

COSENZA – Romilda è una giovane cantante calabrese che, dopo anni di studio e concorsi in giro per l’Italia, ha deciso di esprimersi al meglio nella propria musica. Con uno stile tutto autoriale, leggero, ma con sfumature vocali particolarissime, presenterà domani in radio il suo secondo inedito.

Romilda, che ha partecipato ad eventi legati a RLB, torna negli studi per raccontare le tante novità: ‘La musica è in me da sempre, è in quello che vivo, nei sentimenti che provo, nell’incontro con gli altri. Si, sto crescendo – dice soddisfatta- in questo viaggio ci sono collaborazioni che fanno tremare il cuore. Tutta la mia gioia è per la mia famiglia, per chi non ha mai smesso di crederci, per i miei sacrifici”.