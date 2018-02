Sanremo Young 2018, alla sua prima edizione, è il nuovo teen talent RAI per gli artisti più giovani in onda ogni venerdì per 5 serate, fino al 16 Marzo, data della finalissima. Alla conduzione, Antonella Clerici.

COSENZA – Protagonisti di SanremoYoung sono 12 giovanissimi talenti, dai 14 ai 17 anni chiamati ad interpretare canzoni famose composte da grandi autori ed eseguite da artisti italiani e internazionali, in gara o ospiti al Festival di Sanremo in questi 68 anni. A giudicarli l’Academy – una giuria composta da personaggi della storia del Festival – l’orchestra, gli artisti stessi e il pubblico da casa tramite il televoto.

Venerdì prossimo stop ‘elettorale’ per ‘Sanremo Young’ che tornerĂ tra due settimane. Al termine di ciascuna serata, vengono eliminati due cantanti. Le prima puntate di SanremoYoung, hanno conquistato il prime time televisivo. Grande successo anche sui social, #SanremoYoung che è stato infatti, al primo posto nella classifica dei trending topic italiani di Twitter. Durante le performance, a dirigere la SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, il Maestro Diego Basso.

Ed eccolo qui, il talento calabrese, l’unico dalla nostra regione a partecipare, Raffaele Renda ha 17 anni, è della provincia di Catanzaro, ed è uno dei protagonisti di Sanremo Young. Raffaele vive a Lamezia Terme, dove frequenta il quinto anno dell’Istituto Tecnico Economico. Raffaele ha iniziato a cantare all’etĂ di 5 anni e il cinema è una delle sue grandi passioni. Raffaele Renda, nella classifica si è aggiudicato il secondo posto alla prima puntata, e il primo alla seconda interpretando il brano “Ti sento” dei Matia Bazar.

La vocal coach Cecilia Cesario, presidente La Voce Produzione – scuola di musica che il giovane artista frequenta ormai da diversi anni, ha espresso tutta la sua gioia per i risultati del suo “gioiello” ed ha invitato tutti i calabresi a sostenerlo ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTAÂ

 “Raffaele è un ragazzo semplice, umile, sempre sorridente e disponibile con tutti – ha rimarcato Cecilia, ai microfoni di RLB – ha la sua terra nel cuore e ad ogni telefonata mi dice che è l’affetto della sua gente a dargli forza e sostegno”. Raffaele Renda è stato protagonista di vari eventi legati a RLB ed è con questo messaggio che la Cesario ha terminato l’intervista: “Dare la possibilitĂ ai talenti del nostro territorio è per me il senso dell’aver deciso di edificare i miei sogni in Calabria, sosteniamo Raffaele, è un ragazzo calabrese dal talento e dal cuore grande”.