CalabriaSona Music Radio: un’opportunità per la musica made in Calabria

Da qualche anno, la musica che nasce in Calabria ha uno spazio tutto proprio in radio: grazie alla collaborazione tra CalabriaSona e di alcune emittenti calabresi.



COSENZA – L’intento è quello di promuovere la musica nostrana, che fatica sempre piĂą a trovare spazi mediatici a causa delle produzioni mainstream. CalabriaSona ha rilanciato un’idea dedicata alla nostra scena: un palinsesto musicale molto vario, aperto anche ad altre realtĂ .Â

Da oggi è possibile partecipare all’iniziativa anche inviando un proprio brano prodotto da artisti e realtà calabresi, prendendo così parte al programma CalabriaSona Music Radio (in onda su Radio Gioiosa Marina, CRT, Touring, Radio Valentina e Mondo Radio Web) e, ancora, vedendolo inserito all’interno delle playlist radiofoniche trasmesse su Radio Esse, Radio Valentina e Radio Calabria Isola Capo Rizzuto. Presto il network si amplierà e, anzi, questa può essere l’occasione per invitare gli editori radiofonici a collaborare per rendere un servizio alla musica che nasce in Calabria con Calabria Sona.

Per info: www.calabriasona.com



Calabria Sona Music Radio puoi ascoltarlo su:

RADIO GIOIOSA MARINA

sabato alle 15 e domenica alle 02

RLB

sabato e domenica alle 7

TOURING

sabato e domenica alle 14

RADIO VALENTINA

sabato ore 14 e giovedì alle 21

MONDO RADIO WEB

domenica alle 21.00 e venerdì alle 12

Calabria Sona Playlist è su:

RADIO ESSE CALABRIA

RADIO VALENTINA

RADIO CALABRIA ISOLA CAPO RIZZUTO