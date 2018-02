Stasera, ‘Pueblo’ il nuovo lavoro dell’istrionico Ascanio Celestini

La scena contemporanea a Cosenza firmata More – il progetto ideato e diretto da Scena Verticale in partenariato con il Comune di Cosenza, la Regione Calabria e il MiBACT – cambia occasionalmente location presentando al Teatro Cinema Italia “ Pueblo ”, l’ultimo lavoro di Ascanio Celestini.

COSENZA – Unica data in Calabria, sul palcoscenico del cineteatro Italia arriva la nuova produzione dell’istrionico Celestini, secondo capitolo della trilogia sugli “ultimi” delle periferie. In Pueblo l’artista ritorna negli stessi luoghi in cui palpitava la vita della sua precedente creazione: il bar, il supermercato, il marciapiede.

Qui vive Valentina, giovane cassiera che sogna di essere regina di un reame popolato dalle storie feroci e poetiche di altrettanti personaggi disillusi e traditi dalla vita. Voci differenti s’incontrano all’interno di un bar per ritrarre un universo fatto di povertà , ma capace di brillare come un diamante di rara bellezza o un mondo senza dei – come quello di Laika – in cui, nonostante tutto, molti miracoli dovranno accadere.

Accompagnato dalle musiche originali composte da Gianluca Casadei, Celestini crea un nuovo ritratto dei margini della societĂ e invita lo spettatore a identificarsi con i suoi protagonisti: personaggi che, al di lĂ della loro particolare condizione sociale, come tutti noi, affrontano la propria condizione di esseri umani.