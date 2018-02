‘Porto Cosenza ovunque vivo musica’ Gianni Testa è a Sanremo

Continua senza sosta l’impegno del produttore, compositore e autore calabrese Gianni Testa per i giovani talenti che si affacciano al mondo della musica.

COSENZA -Anche quest’anno per la settimana del Festival della Canzone Italiana, 68esima edizione, Testa presenzia ad importanti eventi collaterali e concorsi canori, quali quelli che si svolgeranno a Casa Sanremo, alla ricerca di nuovi talenti e produzioni musicali. Inoltre Gianni Testa, già impegnato come vocal coach nella fase nazionale dell’ultima edizione di Area Sanremo, sarà presente al Pala SIAE Area Sanremo (Dom) per ascoltare gli artisti che si esibiranno e programmare le verifiche e il lavoro per il nuovo anno all’insegna della musica di qualità.