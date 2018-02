Malattie professionali, come riconoscerle e quali tutele: al via la campagna d’informazione

Parte oggi la campagna che vedrà impegnata la Fillea Cgil di Cosenza e Castrovillari, la Feneal Uil, insieme ad esperti

ACRI (CS) – Parte da Acri, oggi dalle ore 15.30 alle ore 19.30 in piazza Annunziata con un gazebo allestito, la campagna di informazione sulle malattie professionali che vedrà impegnata la Fillea Cgil di Cosenza e Castrovillari, la Feneal Uil, insieme ad esperti del patronato competenti in materia di infortuni e malattie professionali. Una prima tappa durante la quale i lavoratori edili potranno effettuare una verifica dei diritti derivanti da infortuni sul lavoro, infortuni in itinere, malattie professionali, danno differenziale e danno biologico. Sarà possibile, inoltre, la verifica dei contributi previdenziali, cassa edile, busta paga e diritto alla pensione, Naspi e prestazioni cassa edile.

“Riteniamo che questa campagna si sia resa necessaria perché, ancora oggi, assistiamo a troppi infortuni sul lavoro a volte anche mortali ed al manifestarsi di malattie professionali senza che i lavoratori siano correttamente informati su come affrontarle. Da alcuni dati in nostro possesso, su base nazionale, mettendo a confronto il periodo Gennaio 2017 con lo stesso nel 2018, i morti sui luighi di lavoro sono aumentati del 300%, frutto di un lavoro sempre più irregolare e grigio e, di conseguenza, sempre meno sicuro. Per tali ragioni abbiamo deciso di scendere in piazza ed informare tutti lavoratori, anche quelli che, per diverse ragioni, non riusciamo a raggiungere sui cantieri.”