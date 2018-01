Un calabrese sul palco dell’Ariston. Raffaele Renda è una voce di Sanremo Young

Il diciassettenne è uno dei 12 protagonisti del nuovo talent televisivo di Rai 1 “Sanremo Young” in onda dal Teatro Ariston di Sanremo.

COSENZA – Raffaele, giovanissimo, con tanta voglia di vivere di musica, approda allo show televisivo con naturalezza e voglia di comunicare con la sua voce unica. Sanremo Young andrà in onda dal prossimo 16 Febbraio su RAI 1 e sarà condotto da Antonella Clerici, i protagonisti dovranno misurarsi con i brani che raccontano i momenti storici del Festival di Sanremo.

Raffaele in queste ore sta registrando i promo e si sta preparando con la Vocal Coach Cecilia Cesario presidente de “La Voce Produzione” scuola di musica che il giovane artista frequenta ormai da diversi anni. Raffaele dovrà sfidare gli altri talenti (dai 14 ai 17 anni) sul palco del Teatro Ariston già dalla prima serata, interpretando canzoni famose di artisti italiani e internazionali che in 68 anni sono stati ospiti o si sono esibiti al Festival di Sanremo. Anche l’orchestra sarà giovane, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni selezionati dal maestro Diego Basso. Le performance dei ragazzi, saranno arricchite dalle coreografie di Daniel Ezralow. Oltre mille le domande di partecipazione giunte in un mese, ma solo 12 giovani talenti, sono riusciti a conquistare la commissione del teen talent di musica.

Raffaele ha iniziato la sua scalata con il concorso “Lumen Calabriae” dell’Associazione Lamezia Muse; da qui è entrato a far parte del cast dell’associazione partecipando a tutti i loro eventi canori e teatrali, è diventato una delle voci dei Muse’s Voices; esibendosi in tantissime piazze calabresi. Selezionato come Finalista del Concorso Nazionale “Concorso Canoro Interpreti di Musica Italiana” di Cecilia Cesario, ha duettato con gli Studio 3. Protagonista di numerosi eventi live, legati a RLB; Raffaele è un ragazzo umile, un talento dalle grandissime capacità tecniche e dall’impressionante estensione vocale. Venerdì alle 15.30 sarà negli studi radio per raccontare le sue impressioni in merito a questa grandissima possibilità.

Finalmente con orgoglio da parte di tutti i calabresi è iniziata la diffusione sui social della sua partecipazione a Sanremo Young, un diffondersi infinito di condivisioni e messaggi e in bocca al lupo. Raffale sarà presentato (insieme agli altri undici finalisti) durante una delle serate della 68esima edizione di Sanremo diretto e presentato da Claudio Baglioni.