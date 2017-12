Al Teatro Morelli domani cabaret solidale, per aiutare il piccolo Victor ad operarsi in Italia

Serata di beneficenza organizzata da Stella Cometa, a sostegno di Victor: un bambino di 6 anni affetto da osteogenesi imperfetta, malattia che rende le ossa estremamente fragili

COSENZA -Domani, giovedì 28 dicembre alle 20.30, al teatro Morelli di Cosenza, l’associazione Stella Cometa organizza la seconda edizione del Cabaret solidale. A portare sorrisi e allegria i CD Rom da Made in Sud con lo spettacolo “Elemusiiiiiiina”. I fondi raccolti serviranno a sostenere la missione Victor in Africa. Victor è un bambino di 6 anni affetto da osteogenesi imperfetta, una malattia che rende le ossa estremamente fragili. L’Africa non può offrirgli la possibilità di stare meglio, ma sarà possibile operarlo a Brescia e, in seguito, sottoporlo ad una costosa riabilitazione. Per sostenere tutte queste spese Stella Cometa ha organizzato la serata di beneficenza che sarà caratterizzata anche da uno spettacolo di animazione per i più piccoli con le coreografie della scuola Nausicaa Dance e dalla partecipazione del calciatore Simone Perrotta, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, che donerà una maglia da mettere all’asta. Inoltre saranno offerti cuddruriaddri a tutti i partecipanti. Lo spettacolo rientra nel cartellone unico “Tutto un altro Natale” promosso dal CSV Cosenza che racchiude otto iniziative solidali delle associazioni di volontariato che si svolgeranno sul territorio provinciale fino al 7 gennaio.

Nell’occasione l’associazione presenterà i risultati del progetto “Più tappi più pasti” partito lo scorso mese di gennaio per offrire un pasto a 35 bambini con disabilità e ai loro accompagnatori, una volta a settimana per 12 mesi, nelle giornate in cui si recano a fare fisioterapia nel santuario della Divina Misericordia, in Kenya. Al progetto hanno aderito scuole, parrocchie, associazioni, gruppi scout e singole famiglie. In tutto sono stati raccolti 4870 tappi. Il 28 dicembre saranno consegnati gli attestati ai vincitori della gara di solidarietà. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili, la sera dello spettacolo, al teatro Morelli oppure si possono già trovare nella sede di Stella Cometa, in via Popilia, n. 39, a Cosenza. Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 0984.417534 oppure si può inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica segreteria@stellacometa.org.