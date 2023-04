Completo letto: come scegliere misure, tessuti e colori

COSENZA – Quando si parla di “completo letto” si fa di norma riferimento a un set composto da lenzuolo sotto, lenzuolo sopra e due federe (una federa nel caso di un completo letto singolo). Il completo letto è la base fondamentale di ogni corredo da camera al quale poi si potranno abbinare altri elementi come copriletti, trapuntini, trapunte ecc.

In commercio sono disponibili innumerevoli proposte di corredi per la biancheria che si differenziano per misure, tipo di tessuto, colori, design e via discorrendo. Dal momento che la camera è una delle stanze più importanti dell’abitazione, quella dedicata al rilassamento e al riposo notturno, la biancheria da letto dovrebbe essere il più possibile confortevole; questo vale soprattutto per il completo letto dal momento che lenzuola e federe sono le parti che entrano in diretto contatto con il corpo. Ferò Milano, una delle aziende più note nel settore della biancheria della casa, propone un’ampia collezione di completi letto di lusso realizzati con i tessuti più confortevoli come per esempio il lino, il raso cotone, il percalle e la seta. L’azienda per altro si caratterizza per la sua attenzione ai dettagli sartoriali e propone capi di biancheria con design made in Italy, raffinati e di alta qualità a prezzi competitivi perseguendo una policy di lusso accessibile a tutti.

Completo letto: le misure

In riferimento a un completo matrimoniale (altrimenti detto “a due piazze”), le misure standard delle lenzuola e delle federe sono le seguenti:

lenzuolo sotto: 170×200+30 cm

lenzuolo sopra: 255×290 cm

federe: 50×80.

Queste sono le misure tipicamente utilizzate nel nostro Paese; possono esserci comunque lievi differenze fra un produttore e l’altro (per esempio un lenzuolo sopra di 250×290). Nel caso delle federe, la tipica misura italiana è 50×80 cm, ma in commercio è reperibile anche la cosiddetta “misura europea” ovvero 51×71 cm (talvolta 51×72 cm).

Quando si arriva a scegliere la misura delle lenzuola, è sempre consigliabile prendere le misure del proprio materasso, in modo da scegliere un completo letto piuttosto che un altro, anche se, come detto, le differenze tra un produttore e l’altro non sono mai eclatanti per quanto riguarda le dimensioni dei capi.

Completi letto: i tessuti

La scelta dei tessuti è principalmente legata al gusto personale, ma deve tenere conto anche di altri fattori come lo stile di arredamento della camera da letto e anche della stagione.

Nel caso della biancheria da letto, vari sono i tessuti impiegati nella produzione; sul sito e-commerce di Ferò, per esempio, si trovano completi letto realizzati in raso di cotone (satin di cotone o cotton satin), in cotone percalle, in lino e in seta.

Ognuno di questi tessuti ha peculiari caratteristiche che devono essere attentamente valutate quando si sceglie il completo letto per la propria camera. Per esempio, il cotone percalle è perfetto per la stagione estiva essendo un tessuto particolarmente fresco; peraltro è anche molto morbido, ma allo stesso tempo resistente a un uso intenso e ai lavaggi. Conviene quindi sempre informarsi sulle caratteristiche di ogni tessuto prima di fare una scelta definitiva.

Completi letto: i colori

Ovviamente anche la scelta del colore è molto personale, ma è chiaro che occorre optare per una tonalità che si armonizzi con il resto della biancheria e con l’arredamento della stanza. Il classico dei classici è il bianco; difficilmente si sbaglia scegliendo questo colore, dato che può adattarsi tranquillamente sia ad ambienti tradizionali che ad ambienti moderni; c’è però chi preferisce “osare” un po’ di più per vivacizzare la propria camera da letto scegliendo un’altra tonalità. Il crema è un altro colore che si sposa a diversi contesti, anche a un ambiente shabby chic; per quest’ultimo si può scegliere anche un color panna. In un ambiente moderno, si può osare con colori più accesi di quelli indicati in precedenza, per esempio un azzurro, un verde, un giallo o un rosso. Colori sgargianti in contrasto si possono scegliere anche in un ambiente caratterizzato dalla presenza di mobili e complementi di arredo bianchi e neri. In questo caso si può scegliere anche un completo letto nero.