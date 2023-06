Come il cambiamento delle stagioni influenza la nostra beauty routine

COENZA – Con l’arrivo del caldo cambiamo il modo di mangiare, introduciamo più frutta e verdura e cerchiamo di preferire cibi più leggeri e freschi. Altrettanto evidente è il cambiamento nel modo di vestire: tessuti caldi vengono riposti nell’armadio in favore di materiali traspiranti, leggeri e confortevoli. Perché non dovremmo avere la stessa cura anche con la nostra pelle? Se in inverno abbiamo bisogno di una profonda idratazione per combattere il freddo e il vento, in estate abbiamo la necessità di garantire una buona idratazione senza andare ad appesantire la pelle… ma come cambia la skincare durante le diverse stagioni?

Il cambiamento delle necessità della pelle in base alle stagioni

Ad influenzare le necessità della nostra pelle ci pensano i fattori esterni: temperatura, agenti atmosferici e anche umidità vanno a cambiare le necessità del nostro viso che può avere esigenze diverse di mese in mese; il primo step è quindi quello di adeguare le texture alla stagione ma anche la tipologia di formulazione.

Skincare in inverno: cosa devi sapere

In inverno la pelle ha bisogno di essere protetta e nutrita: ecco quindi che le texture si fanno più ricche e corpose per nutrire e proteggere sia in superficie che in profondità. Un modo per essere pronta e avere tutto il necessario è scegliere un kit completo, un ottimo regalo che potresti farti è il calendario dell’avvento 2023: quello di Rituals, con prodotti top di gamma, arriverà in autunno sugli scaffali e oltre ad essere un’ottima idea regalo ti aiuterà a prenderti cura della tua pelle con tante etichette da provare che forse ancora non conosci.

La skincare di primavera e autunno

In primavera ed in autunno attraversiamo un periodo di transizione; in questo periodo oltre ad alleggerire le texture è consigliato scegliere sempre prodotti con fattore SPF per proteggere dagli UV ma anche esfoliare in modo costante la pelle con scrub delicati non solo sul viso ma anche sul corpo.

Preparare la pelle all’estate: come cambiare la tua skincare

In estate la pelle ha bisogno di respirare, di non essere appesantita o con il sudore si potrebbe rischiare di creare punti neri e dare il via all’insorgere di impurità poi difficili da trattare. Parti già modificando la tua detersione, scegli un detergente schiumogeno in mousse per rinfrescare la pelle, magari opta per uno con antiossidanti per aiutare la pelle a reagire al meglio all’esposizione al sole. Online puoi trovare diversi set regalo con all’interno un kit completo di prodotti dalla texture leggera perfetta per l’estate.

Ricorda l’importanza dell’esfoliazione: almeno una volta a settimana programma uno scrub, scegliendo un prodotto delicato che possa però favorire il turnover cellulare, rimuovendo le cellule morte e facendo in modo che la pelle resti pulita e sana.

Se la tua pelle fatica a gestire la crema, non rinunciare all’idratazione, punta piuttosto su un siero: in questo caso ti troverai ad applicare un prodotto leggerissimo, di facile assorbimento e che non risulta pesante sul viso.

In estate quindi è necessario scegliere formulazioni con texture sempre più leggere, ad esempio scegliendo sieri o spray idratanti ma allo stesso tempo si consiglia di aumentare il filtro solare passando da una base di 15 – 30 ad una 30 – 50 a seconda del proprio fototipo.