Come effettuare le migliori scommesse sportive possibili

Le scommesse sportive sono un settore in crescita esponenziale che unisce i giocatori di tutto il mondo. Le scommesse sportive ci offrono uno spettacolo senza precedenti in cui assistiamo a coraggio e viltà, gioia e dolore, genialità spontanea e routine ferrea.

Perdiamo quando meno ce lo aspettiamo, ma nel momento successivo i nostri sogni più intimi si realizzano. Nulla è impossibile.

Siete interessati alle scommesse sportive ma ritenete di non avere le conoscenze necessarie? Allora leggete questo articolo per saperne di più su come funzionano le scommesse sportive.

Cosa sono le scommesse sportive?

Nelle scommesse sportive, ci sono sempre almeno due parti disposte a puntare denaro sull’esito di un evento incerto.

Quando una parte riceve scommesse sportive da diversi giocatori, diventa un intermediario di scommesse, che in pratica è un accordo tra voi e il bookmaker.

Il settore delle scommesse si occupa molto di stime di probabilità che qualcosa accada, come ad esempio “Quante possibilità ha la Francia di vincere la Coppa del Mondo di calcio?”, “Lewis Hamilton riuscirà a vincere la Formula 1?”, “Quanto è probabile che l’IFK Göteborg batta l’AIK in casa?”. E la lista continua.

È il bookmaker a definire il prezzo degli eventi sotto forma di quote. Le quote possono assumere diverse forme. In Europa sono presentate in forma decimale.

Una quota di 2,00 significa che in caso di vincita viene pagato il doppio della propria puntata, di cui un’unità è la puntata originale e l’altra è la vincita.

Una quota di 5,50 dà 4,5 unità di profitto più l’unità originale. Le quote indicano la probabilità che l’evento si verifichi.

La quota di 2,00 corrisponde alla probabilità del 50% e la quota di 5,50 corrisponde alla probabilità del 18%.

Come funzionano le scommesse sportive?

Scommettere sullo sport significa cercare di prevedere il futuro, ad esempio il risultato di una partita di calcio.

Le speculazioni sono difficili ma interessanti, e nessuno conosce con certezza le probabilità esatte di vittoria di ciascuna squadra, nemmeno il bookmaker.

Chi è più bravo a prevedere il futuro è quello che vince.

I migliori bookmaker offrono una moltitudine di mercati per i campionati più importanti. Alcuni degli sport più popolari per le scommesse sportive sono:

Calcio;

Hockey su ghiaccio;

Tennis;

Esports;

Golf;

Basket;

UFC/MMA;

Anche fare una scommessa è molto semplice. Ecco come fare:

Individuare lo sport su cui si vuole scommettere. Determinare l’importo della puntata. Cliccare su “Conferma la scommessa”.

Non appena la partita è stata giocata, la gara è terminata o il round di golf è finito, la vostra scommessa sarà definita. Se la scommessa risulta vincente, il denaro viene accreditato immediatamente sul conto.

I tipi di scommesse sportive

I bookies affidabili offrono un’ampia gamma di opzioni di scommessa. Questo include anche le scommesse live, con un’ampia quota nei settori del tennis e del calcio.

Ciò è dovuto in parte al gran numero di eventi di questi sport. Per quanto riguarda i mercati, è possibile scommettere su tutto, dal primo marcatore in una partita di calcio della Bundesliga al vincitore delle elezioni presidenziali.

Scommesse definitive

La classica scommessa diretta è il tipo di scommessa più comune che si possa fare. A seconda della possibilità che si verifichi un pareggio, di solito viene offerta come scommessa a 2 o a 3 vie.

Ciò significa che si può scommettere su una vittoria, un pareggio o una sconfitta.

Scommesse a doppia chance

In questo caso, è possibile scommettere su due risultati diversi allo stesso tempo. Ad esempio, il vostro suggerimento potrebbe essere il seguente: La squadra A vince o pareggia. Sebbene le quote si riducano con questa scommessa a due, aumentano anche le possibilità di vincita.

Scommesse Over/Under

Anche le scommesse over/under sono piuttosto popolari e vengono offerte su quasi tutti gli sport. Si può scommettere su quanti gol/punti segneranno le squadre o i giocatori.

La più classica delle scommesse sul calcio è la scommessa su over o under 2,5 gol in una partita. Le scommesse sportive over/under sono spesso indicate a metà valore per evitare fraintendimenti.