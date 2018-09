Viaggio nel cosentino in un’altra realtà lontana dai rumori

Escursioni ad Ajeta e a Santa Domenica Talao tra prodotti genuini e borghi antichi. Visite alla Biofattoria e al Geoparco

AJETA (CS) – Domenica 23 Settembre 2018 sarĂ organizzata una visita/escursione ad Ajeta e a seguire a Santa Domenica Talao. Il programma sarĂ il seguente. Ritrovo e partenza di tutti i partecipanti prevista alle 08,30 a Quattromiglia di Rende, presso il parcheggio prima del semaforo accanto alla ex pizzeria Meltemì. Arrivo ad Ajeta verso le 10,00, dove si terrĂ la visita guidata nel centro storico, considerato come uno dei 100 borghi piĂą belli d’Italia e successivamente al Palazzo Spinelli-Cosentino.

Alle 12,30/13,00  circa si partirà alla volta della Biofattoria e del Geoparco di Viggiano contrada Costa Pisola. A Santa Domenica Talao vi sarà poi una piccola degustazione dei prodotti tipici a base di cibi genuini coltivati rispettando la tradizione e la natura come: formaggio fresco e stagionato, uova fresche, olio extravergine di oliva, polli ruspanti, salumi, erbe aromatiche del Parco del Pollino, prodotti ortofrutticoli e vino. Il pranzo sarà al sacco, dopo inizierà la visita guidata alla Biofattoria ed al Geoparco. A fine giornata è previsto il rientro a Cosenza intorno alle 19,00.

E’ richiesto un riscontro da parte dei soci prima della partenza, possibilmente una chiamata, per accordarsi con le auto in maniera da partire con quelle indispensabili, coloro che non metteranno la macchina a disposizione, parteciperanno alle spese di viaggio. La quota a persona per visitare il Palazzo Spinelli, la guida e la degustazione è di 10 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si possono contattare gli organizzatori: Pino Boccia: 3381528077 e Peppe Marrone:  3391053610.