Torna la Festa dell’Albero, associata alla Giornata per la Legalità

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo moranese, fornisce anche quest’anno il proprio contributo, al contrasto delle emissioni di Co2 e nella difesa dell’ecosistema, finalizzati alla prevenzione dell’inquinamento dell’aria e alla riduzione del rischio idrogeologico.

MORANO (CS) – L’evento previsto per la mattinata di mercoledì, che prevede la messa a dimora nell’area Parco Giochi Cappuccini di ventitré essenze autoctone, donate gratuitamente dall’azienda Calabria Verde e corrispondenti ad altrettanti nuovi nati nel 2017, cui seguirà un convegno sul tema della legalità , promosso dall’IC. “Consapevoli del rischio per la salute e per il territorio – affermano congiuntamente gli uomini dell’esecutivo De Bartolo – legato all’introduzione selvaggia di veleni nell’aria, esito di un falso e alterato fattore che qualcuno si ostina ancora a definire sviluppo, anche alla luce dell’altro grave fenomeno degli incendi, che ha devastato il territorio l’estate scorsa, vogliamo provare, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a stimolare tutti ad assumere comportamenti virtuosi nella propria quotidianità ”.Â