Domani Giornata Ecologica per la Salvaguardia e la Valorizzazione dei nostri luoghi

Sui Passi di Annibale “il più grande Generale dell’antichità ”. Volontari “armati” di attrezzi, daranno nuova vita al sito

PIETRAPAOLA (CS) – Giornata ecologica, promossa dall’Associazione le Lampare con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Pietrapaola e della Proloco di Pietrapaola. Sarà un intervento, con volontari che “armati” di guanti, palette, rastrelli, falci, taglia erba ed altri attrezzi, daranno nuova vita al sito. L’obiettivo: continuare a far vivere il territorio e le sue bellezze, che sono le uniche risorse per le nuove opportunità di sviluppo ecosostenibili. Trascorreremo qualche ora all’aria aperta fra carriole, rastrelli, tamburelli ed altri attrezzi in uno scenario naturalistico e storico senza eguali dall’alto delle mura difensive Brettie che dominano la costa jonica, in un incantevole e bucolico spaccato della campagna calabrese, caratterizzato da verdi pascoli, canyon, fontanili e testimonianze archeologiche, nonché habitat che consentono un ottima conservazione delle diverse specie vegetali autoctone.