Qual è l’auto più venduta in Italia? Alla scoperta della Fiat Panda

Gli italiani sono sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e cercano quando possibile di utilizzare i mezzi pubblici o di spostarsi in città a piedi oppure in bicicletta. Nonostante questo però non hanno alcuna intenzione di rinunciare all’auto. L’auto è per gli italiani uno status symbol infatti, qualcosa da cui non è possibile prescindere, come se possederla fosse una tappa obbligatoria nella vita di ognuno. L’auto è poi oggi considerata necessaria, dato che la vita quotidiana di ognuno è sempre più vorticosa e ricca di impegni. A quanto pare gli italiani non vogliono rinunciare all’auto nemmeno in vacanza. Sono sempre più numerose le persone che decidono infatti di partire per un bel viaggio on the road nel nostro Bel Paese o nelle più vicine città europee! Detto questo, viene però spontaneo chiedersi quale sia l’automobile più venduta in Italia. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, elaborati da UNRAE e Publieditor, l’auto più venduta dal giugno 2018 al maggio 2019 è stata la Fiat Panda, un’auto che è in vetta alle classifiche di vendita ormai da moltissimi anni.

I vantaggi della Fiat Panda: perché gli italiani la scelgono

La Fiat Panda è una macchina dal fascino senza tempo, che ha assunto nel corso degli anni delle forme sempre più arrotondate e chic. È una macchina di piccole dimensioni, con 365 centimetri di lunghezza e 164 centimetri di larghezza, la scelta ideale per chi ha bisogno di un’auto che si possa manovrare facilmente in città . Viste le sue dimensioni, si parcheggia anche benissimo, ovunque. È disponibile con alimentazione a benzina, a metano, a gasolio, a GPL e in ben 13 diverse versioni, così da andare incontro al gusto e alle esigenze di ogni guidatore. Inoltre è disponibile in un’ampia gamma di colori. Le superfici vetrate infine sono molto ampie, in modo da garantire una eccellente visibilità e da consentire l’accesso nell’abitacolo alla luce naturale in modo eccelso. Simbolo dell’italianità per eccellenza, la Fiat Panda offre molti vantaggi, ecco spiegati i motivi per cui gli italiani la scelgono.

I difetti della Fiat Panda

Sicuramente le piccole dimensioni possono anche essere considerate un difetto. Se la Fiata Panda è perfetta per la città e per una gita fuori porta, potrebbe infatti non risultare particolarmente adatta per i viaggi un po’ più lunghi. Tranne questo, non ci sono grandi difetti a nostro avviso da dover prendere in considerazione. Neanche il prezzo è da considerarsi come un elemento negativo, un’auto che infatti di listino va dagli 11.000 ai 18.000 circa. Come ogni auto però disponibile in commercio è sempre possibile che alcuni elementi si danneggino con il passare del tempo e che sia necessario sostituirli.

I pezzi di ricambio per la Fiat Panda

Anche tu sei in posesso di una Fiat panda e hai bisogno di sostituire qualche elemento che con il passare del tempo si è usurato, danneggiato o rotto? trova qui i pezzi di ricambio di cui hai bisogno! In questo modo avrai la possibilità di acquistare dei pezzi di ricambio di altissimo livello senza spendere un’esagerazione e senza neanche doversi muovere da casa. Li acquisterai infatti in pochi click appena, ricevendoli poi in poco tempo direttamente presso il tuo domicilio. Semplice e veloce, per poter rendere più accessibile la manutenzione delle auto e far sì che possano mantenere inalterate le loro performance a lungo nel tempo.

Le altre auto più vendute in Italia dopo la Fiat Panda

Negli ultimi 12 mesi sono state ben 135.032 le Fiat Panda immatricolate, ma quali sono state le altre auto più vendute in Italia nello stesso periodo di riferimento? Eccole elencate di seguito: