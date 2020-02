Cosenza, alunni protagonisti del percorso musicale “Andiamo al concerto”

Ha preso il via lo scorso 5 febbraio la stagione concertistica “Andiamo al concerto”, che vede i bambini protagonisti di un percorso di educazione musicale entusiasmante ed educativo

COSENZA – Imparare lo strumento, conoscere il teatro, eseguire l’esibizione, applaudire, suonare, confrontarsi. C’è questo e tanto altro nel progetto che ha portato alla realizzazione di una vera e propria ‘stagione concertistica’ pensata per i bambini. Il primo concerto mercoledì 5 febbraio si è tenuto presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza, ad indirizzo musicale con il quartetto d’archi. E’ stato il primo concerto di una piccola stagione concertistica dal nome “Andiamo al concerto” pensata dal Dirigente Massimo Ciglio insieme ai docenti di strumento musicale coordinati dal prof. Antonino Cicero per favorire la continuità verticale attraverso un’attività caratterizzante la scuola.

Il prof. Cicero spiega con entusiasmo ai microfoni di Rlb, il successo e l’importanza del percorso che vede coinvolti circa 200 bambini

Un progetto che ha puntato sull’ascolto e sulla pratica musicale fin dalla scuola Primaria (e perché no, anche dalla scuola dell’Infanzia). Grazie alla collaborazione del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza e alla sensibilità del suo Direttore M° Giorgio Feroleto che ha accolto con entusiasmo questa collaborazione mettendo a disposizione diverse ensemble del conservatorio.

L’Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza da tempo mette in campo iniziative utili a favorire la diffusione della pratica musicale e la valorizzazione di attività ed esperienze innovative. In quanto istituto a indirizzo musicale infatti, sostiene l’idea secondo la quale la musica deve essere fruita e soprattutto praticata da tutti (a partire dalla scuola dell’infanzia e non solo negli anni di scuola media) in quanto la musica è parte fondamentale e imprescindibile della formazione del cittadino critico e consapevole.

Unica scuola della Calabria ad avere una stagione concertistica pensata per un pubblico di bimbi con “lezioni – concerto” che si svolgeranno di mercoledì e saranno sette gli appuntamenti, fino ad aprile 2020.

Ecco il programma dei prossimi concerti previsti per le ore 11:

– Mercoledì 19 febbraio: Ensamble di flauti

– Mercoledì 4 marzo: Violino- pianoforte

– Mercoledì 1 aprile: Quartetto di sassofoni

– Mercoledì 8 aprile: Quartetto di fiati

– Mercoledì 15 aprile: Concerto trio d’arpe