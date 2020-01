Nuova grafica al Pala Brillia, vince l’ITC Palma. Oggi la premiazione

La scuola secondaria di secondo grado Luigi Palma vince il concorso di idee rivolto alle scuole cittadine per la realizzazione dello slogan e della grafica per il Pala Brillia

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si terrà nel pomeriggio di oggi alle 17 la cerimonia di premiazione, proprio al PalaBrillia in occasione della gara casalinga di serie A tra la GoEnergy Volley Corigliano-Rossano e la Maury’s Com Cavi Tuscania. A comunicarlo gli assessori alla Città della Cultura e della Solidarietà, Donatella Novellis e allo sport, Giovanni Palermo, complimentandosi insieme al sindaco, Flavio Stasi, con tutti gli studenti per la partecipazione fatta registrare e per la qualità delle proposte presentata, a testimonianza del lavoro di ricerca ed approfondimento che ha ispirato i lavori.

Sono 9 gli istituti scolastici cittadini che si sono contesi il Premio e tutti riceveranno un riconoscimento da parte degli organizzatori. Gli elaborati sono stati visionati e giudicati dalla commissione composta dagli assessori Novellis e Palermo, dall’avvocato Alessandro Sosto e dall’imprenditore Natale Gallo. L’ITC Palma si aggiudica un riconoscimento monetario dalla Società goEnergy Volley ed una fornitura di attrezzature sportive offerto dal punto vendita Decathlon di Corigliano-Rossano.