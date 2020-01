Scuola, boom di cattedre vacanti dopo le festività. Cresce l’attesa per il concorso in uscita a febbraio

Il 2020 porterà in dote due bandi, che dovrebbero uscire entro febbraio, per l’assunzione di 48mila insegnanti delle medie e superiori

ROMA – Dopo che il Decreto Scuola è diventato legge, e quindi in previsione dell’uscita imminente dei concorsi, è scattata l’ansia da preparazione tra la maggior parte dei docenti precari italiani. I bandi dovrebbero uscire verso febbraio 2020. Ciò comporterà un maxi-reclutamento per gli insegnanti. Il 2020 porterà in dote due bandi – che dovrebbero uscire entro febbraio – per l’assunzione di 48mila insegnanti delle medie e superiori: metà attraverso un concorso ordinario aperto ai neolaureati e metà con un concorso straordinario destinato ai precari con 3 anni di servizio tra il 2008/09 e il 2019/20.

Proprio per questo sembra che per gli insegnati precari sia rimasto poco tempo per studiare e prepararsi per il concorso e sono, perciò, pronti a dimettersi dagli incarichi. La richiesta arriva anche a nome dei sindacati, i quali chiedono che ai precari venga data qualche settimana prima del concorso – che probabilmente si terrà in primavera – una banca dati di domande informatizzate da studiare. Per questi motivi, può essere una buona idea inviare la messa a disposizione online per le convocazioni che andranno a coprire queste cattedre vacanti.

Ma il boom di cattedre vacanti dopo le feste abbraccia diversi motivi: all’inizio del nuovo anno infatti molti docenti sono solitamente assenti per malattia, in numero più elevato per via del periodo invernale, e tanti insegnanti devono essere sostituiti al rientro dalle vacanze di Natale. Molti altri, invece, si assentano per il congedo parentale, cioè un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.