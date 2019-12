Domani porte aperte all’Istituto “Tommasi”: studenti impegnati nei Mercatini di Natale

I ragazzi metteranno a disposizione tutti i prodotti a Km 0 che producono nell’Azienda agraria ITA Tommasi ed aziende agrarie allievi ed ex allievi dell’Istituto

COSENZA – Gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Tommasi di Cosenza, cui Dirigente Scolastico è la prof.ssa Graziella Cammalleri, in vista delle festività organizzano veri e propri mercatini natalizi. L’evento si svolgerà domani presso l’Istituto stesso dalle ore 9 alle ore 18. Ma non si tratta dei soliti mercatini, bensì di una vendita speciale: i ragazzi metteranno a disposizione tutti i prodotti a Km 0 che producono nell’Azienda agraria ITA Tommasi ed aziende agrarie allievi ed ex allievi del Tommasi. Proprio perchè, ormai è noto ai molti, l’Istituto durante l’anno scolastico svolge percorsi formativi, innovativi e altamente specialistici, che lo caratterizzano sul territorio. Non solo teoria ma pratica con vendemmia, campagna olivicola e tanto altro ancora. Un Istituto d’eccellenza nella città bruzia che permette agli studenti di apprendere direttamente sul campo, appassionandoli e coinvolgendoli a 360 gradi. Domani i Mercatini di Natale saranno l’occasione giusta per conoscere dal vivo, parte del loro studio, che diventa prodotto finale genuino e tradizionale della nostra terra direttamente sulle nostre tavole.