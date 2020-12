Natale green, incarta i tuoi regali con fogli di giornale

C’è qualcosa di molto semplice che possiamo fare per evitare questa inutile produzione di rifiuti: incartare i regali con carta riciclata

Ogni anno dopo le feste natalizie si registra un aumento significativo della produzione dei rifiuti con migliaia di tonnellate di carta da regalo che finiscono nell’immondizia subito dopo aver scartato i pacchetti, spesso senza nemmeno differenziare la carta in modo corretto. I più attenti all’ambiente lo faranno sicuramente da molto tempo, ma sono ancora tante le persone scettiche che credono di non poter ottenere pacchetti d’effetto riutilizzando giornali, scatole e borse di carta che hanno già in casa.

E’ una pratica che sta prendendo sempre più piede, soprattutto a Natale, e sono tante le idee per incartare i regali in modo sostenibile riciclando la carta di giornali e riviste, i sacchetti del pane, le scatole di scarpe e la carta usata per gli imballaggi: attenti all’ambiente ma anche belli da vedere.

Per decorare i pacchi regalo realizzati con carta riciclata, il consiglio è sempre quello di utilizzare materiali di recupero. Ad esempio, con della lana avanzata, potete realizzare dei bei pom pom da applicare sui pacchi. Io ho realizzato dei pom pom bianchi che mi fanno pensare alla neve e all’inverno. Oppure potete applicare delle vecchie palline di Natale che non usate più, magari perché avete sostituito le vecchie decorazioni albero di Natale.