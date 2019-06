Moda donna: tutte le novità sugli orologi Cluse

Le donne amano sentirsi sempre impeccabili quando si tratta di moda. In questo ambito l’ultima moda riguarda gli orologi, in particolar modo la nuova collezione di orologi Cluse

.

Quando si¬†pensa a un orologio da donna elegante, quello con cinturino in pelle √® il¬†primo¬†a venire in mente. Comodo, raffinato, ma anche deciso e molto versatile,¬†l’orologio con il cinturino in pelle rappresenta l’accessorio perfetto per chi¬†vuole trasmettere determinazione e classe, e dare al look un tocco di eleganza¬†che arriva dal passato ma si¬†veste di forme moderne e alla moda.

Cluse ha lanciato l‚Äôorologio¬†con cinturino in pelle rosa che √® un vero e proprio must have di questo 2019.¬†¬†Elegante, originale, perfetto per dare un twist particolare al pi√Ļ¬†classico dei look (immaginatevi un bel total black con questo punto¬†rosa antico¬†che¬†lo¬†illumina, fantastico!) ma anche per dare un tocco di classe ad un look pi√Ļ¬†casual o sporty. Il quadrante in oro rosa si sposa perfettamente con le tonalit√†¬†calde e romantiche del cinturino in pelle, rotondo con cassa di 38 mm. Questo¬†orologio ci parla di una donna¬†che non si arrende agli schemi, li supera e¬†cerca di esprimere la sua personalit√† anche nella scelta degli accessori.

Non solo cinturini in pelle.¬†La nuova collezione di orologi Cluse comprende sia modelli in acciaio, con¬†cinturino in elegante mesh di maglia finissima, sia modelli con cinturino in¬†pelle, la versione intramontabile e sempre elegante. I colori tra cui scegliere¬†sono vari,¬†in genere per√≤ conviene sempre mantenersi su toni neutri, con il¬†nero e il color acciaio a farla da padroni. Del resto un orologio in queste¬†tinte si riesce ad abbinare in maniera molto pi√Ļ semplice, senza stonare mai.

Negli ultimi anni √® tornato¬†prepotentemente alla moda l‚Äôorologio completamente in acciaio, anche nei¬†modelli molto maschili e particolarmente grandi. In questo senso la collezione¬†di orologi Cluse tende invece a rendere sempre molto femminile il concetto di¬†orologio, anche quando si tratta di modelli in acciaio. Troviamo infatti¬†numerosi orologi con cassa in acciaio e cinturino in mesh, di varie forme e¬†dimensioni, colorati in acciaio, oro giallo o rosato. Volendo √® possibile¬†acquistare un secondo cinturino, in colore¬†contrastante, in modo da rendere pi√Ļ¬†varie le proprie possibilit√† in fatto di abbinamenti.

Perchè le donne amano Cluse? Innanzitutto perchè ogni singolo accessorio si può abbinare a qualsiasi tipo di abito. Poi c’è la comodità dei modelli e l’eleganza. Difficilmente oggi c’è chi possiede un ampio numero di orologi, suddivisi per stile o possibilità di abbinamento. Sotto questo punto di vista conviene quindi andare sul sicuro, prediligendo quei modelli che hanno un’innata eleganza, perfetti sia con l’abbigliamento sportivo, sia con un abito elegante da cerimonia. Meglio quindi prediligere casse non troppo ampie e un cinturino nel materiale che si preferisce.

Si tratta di un marchio che¬†sta conquistando sempre pi√Ļ il mercato e continuer√† a farlo nel corso del¬†tempo.