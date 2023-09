Casinò online: una panoramica sulle piattaforme di gioco digitali

I casinò online sono diventati un’alternativa di successo alle classiche sale da gioco fisiche. Hanno una serie di caratteristiche progettate per andare incontro agli utenti appassionati di gambling, fra cui spiccano soprattutto l’accessibilità e l’ampia varietà di videogames in catalogo. Si tratta di una tendenza oramai consolidatasi nel settore del gioco online, che partecipa in modo importante anche all’economia del Paese, e che per questo motivo merita di essere approfondita. In questa guida, dunque, scopriremo insieme una panoramica sulle piattaforme di casinò digitali.

Cosa sono e come funzionano i casinò online?

I casinò online altro non sono che versioni digitali dei classici casinò terrestri. In sintesi, si tratta di piattaforme accessibili via browser, senza la necessità di scaricare e installare un software specifico. Tramite il web, dunque, i giocatori possono accedere ai passatempi di gambling più noti, come nel caso del poker, della roulette, del blackjack, delle slot machine e molto altro ancora.

Questi giochi possono essere trovati su alcuni dei casino online più famosi, come ad esempio AdmiralBet, noto anche per ulteriori modalità speciali come il casinò live. Altre possibili opzioni di gaming sono il bingo, le lotterie, i quiz e ovviamente le scommesse sportive, alle volte presenti anche nelle piattaforme di gambling. Il principale vantaggio, come anticipato poco sopra, è la possibilità di divertirsi giocando da casa propria, oppure tramite smartphone. Tutti i migliori casinò, infatti, sono raggiungibili anche dal browser del telefonino (mobile), o addirittura installando una app proprietaria.

Per iniziare, gli utenti devono creare un account sulla piattaforma scelta. Una volta che l’account è attivo, i giocatori possono effettuare un deposito nel proprio conto, utilizzando una delle opzioni di pagamento autorizzate dalla piattaforma, come le carte di credito, gli e-wallet come PayPal o i bonifici bancari. Si potrà anche scegliere il canale tramite il quale richiedere le somme accumulate nel conto, una volta raggiunta la soglia di payout.

Per quel che riguarda il funzionamento a livello tecnico, le piattaforme di gioco digitali utilizzano dei software avanzati con tecnologia RNG, per generare numeri casuali e dunque per garantire che il gioco sia equo. Questo sistema si basa appunto sulla casualità per determinare l’esito dei giochi, producendo dei risultati imprevedibili e non manipolabili.

Autorizzazioni e legalità dei casinò online

I casinò online vengono regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ovvero l’unica responsabile del settore del gioco in Italia. L’ADM ha un duplice compito: sorvegliare il comparto oscurando i siti illegali, e garantire la correttezza delle piattaforme alle quali concede la licenza ufficiale. Per ottenere quest’ultima, i casinò devono rispettare una lunga lista di requisiti per la sicurezza online, fra cui si trova l’utilizzo dei già citati software RNG e le tecnologie di crittografia SSL. Il protocollo in questione è fondamentale per proteggere le informazioni personali dei giocatori e i loro dati finanziari.

A tal proposito, è bene specificare che qualsiasi altra autorizzazione non risulta valida in Italia. Le licenze estere, infatti, non rispettano i requisiti imposti dallo stato italiano, e di conseguenza l’ADM non riconosce tali piattaforme. Per questo motivo, non è mai saggio iscriversi e giocare in una sala da gioco telematica straniera, con un dominio diverso dal .it e soprattutto priva di bollino ADM. C’è il rischio di cadere in truffe, come il mancato pagamento al payout, o di giocare a videogames truccati.

Inoltre, prima di scegliere un casinò online è opportuno leggere sempre la pagina dedicata ai termini e alle condizioni, per maggiore chiarezza. Ovviamente conviene optare per un sito che ospita tutti i giochi preferiti dall’utente: meglio ancora se permette di scaricare una app per smartphone, così da potersi divertire anche fuori casa.