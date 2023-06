Tattiche di live casino blackjack

COSENZA – Il blackjack, uno dei giochi di carte più popolari nei casinò, si basa su un testa a testa tra un giocatore e il croupier, con ciascun giocatore che cerca di totalizzare il maggior numero di punti possibile senza superare il limite. Quando si gioca al live casino blackjack, lo scommettitore dovrebbe utilizzare alcune strategie – per saperne di più sulle tattiche per giocare al live casino blackjack, leggete qui di seguito.

La strategia di base

La strategia di base è la più comune strategia di live casino blackjack, sviluppata oltre 50 anni fa. Si basa su calcoli matematici di probabilità e permette al giocatore di ridurre al minimo il suo vantaggio al casinò e di aumentare le sue possibilità di vincita.

La strategia di base prevede che il giocatore prenda determinate decisioni in base alle proprie carte e alla carta scoperta del banco. Ad esempio, se un giocatore ha un doppio o un triplo, è vantaggioso per lui richiedere una carta aggiuntiva, ma se ha già numeri vicini al 21, dovrebbe fermarsi.

La strategia di base utilizza tabelle decisionali che mostrano la probabilità di ricevere un certo numero di punti a seconda delle carte distribuite. Il giocatore deve semplicemente trovare la combinazione di carte appropriata nella tabella e prendere la decisione appropriata.

Sebbene la strategia di base non garantisca una vincita, aumenta notevolmente le possibilità del giocatore e gli permette di giocare in modo più efficiente.

Strategia di conteggio delle carte

Il conteggio delle carte è una strategia di live casino blackjack più sofisticata, basata sul conteggio delle carte rimanenti nel mazzo. L’idea alla base di questa strategia è che il giocatore deve tenere d’occhio le carte distribuite e quelle rimaste nel mazzo.

Una percentuale maggiore di carte di alto valore, come assi e figure, aumenta le possibilità del giocatore, che può guadagnare più punti. Allo stesso tempo, una percentuale maggiore di carte di valore inferiore, come 2, 3 e 4, aumenta il vantaggio del casinò.

Con una strategia di conteggio delle carte, il giocatore può utilizzare la strategia di base in modo più efficace e prendere decisioni più consapevoli. Ad esempio, se un giocatore nota una percentuale maggiore di carte di alto valore, dovrebbe essere più attivo nel distribuire carte aggiuntive e aumentare le sue possibilità di vincita.

Strategia Martingala

La strategia della martingala non è utilizzata solo nel blackjack, ma anche in altri giochi d’azzardo. Consiste nell’aumentare la puntata dopo ogni partita persa e nel diminuirla dopo ogni partita vincente.

L’essenza della strategia è che il giocatore scommette un importo iniziale e, se perde, raddoppia la sua scommessa nella partita successiva. In questo modo, se il giocatore vince, non solo può vincere la sua scommessa iniziale, ma anche recuperare i turni persi.

Tuttavia, va notato che la strategia della martingala richiede un grande esborso finanziario e non è efficace su una lunga distanza.

Tipi di blackjack

Il live casino blackjack si presenta in molte varianti. Il blackjack europeo è un gioco molto simile al classico blackjack americano, ma con alcune differenze. Una delle differenze principali è che il dealer ha solo una carta scoperta nella mano iniziale, non due. Inoltre, nel blackjack europeo, se il croupier ha 21 nella mano iniziale, i giocatori perdono automaticamente, anche se hanno anch’essi 21. Questo tipo di blackjack è più redditizio per i giocatori, poiché il vantaggio del casinò è inferiore a quello del blackjack classico.

Il blackjack classico, noto anche come blackjack americano, è la versione più semplice e comune del gioco. Coinvolge un croupier e un giocatore e lo scopo del gioco è quello di ottenere 21 punti o un numero vicino a 21, ma non di più.

Il gioco inizia con due carte distribuite a ciascun giocatore e una carta distribuita al croupier, che viene scoperta. Il giocatore può richiedere carte aggiuntive se deve avvicinarsi a 21 ma non superare il numero di punti. Dopo che tutti i giocatori si sono fermati, il mazziere pesca le carte necessarie fino a raggiungere un numero di 17 o superiore.