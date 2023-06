Pagamenti digitali o contanti? La sicurezza come priorità

COSENZA – Con l’avvento della tecnologia digitale, i pagamenti online stanno diventando sempre più diffusi e popolari, anche perché in contrasto con l’uso tradizionale del contante, tali sistemi offrono un livello di sicurezza e convenienza senza precedenti. Non a caso, con il boom dei servizi digitali il ricorso alle carte e alle piattaforme per trasferire denaro è cresciuto notevolmente, dimostrando anche una maggiore propensione culturale verso questo cambiamento. Tra i motivi principali che hanno portato a questo passaggio, vi è senza dubbio quello della sicurezza.

Pagamenti digitali: sicurezza e convenienza

Uno dei principali vantaggi dei pagamenti digitali è, come anticipato, la sicurezza nell’esecuzione della transazione, sia per chi paga che per chi riceve, avendo la possibilità di tracciare ogni passaggio e di avere un soggetto terzo che funge da garante dello scambio monetario. Utilizzando metodi come le carte di credito, gli e-wallet o i servizi di pagamento online, i consumatori possono godere di una maggiore protezione rispetto al trasporto di denaro contante, grazie anche a soluzioni di ultima generazione che permettono di crittografare i dati finanziari e di autorizzare le transazioni attraverso metodi come l’autenticazione a due fattori, riducendo così il rischio di frodi e furti.

Non meno importante è il discorso della già citata tracciabilità delle transazioni: ciò significa infatti che in caso di contestazioni o problemi, è possibile recuperare facilmente i dettagli dei pagamenti effettuati aumentando i livelli di protezione del consumatore. Inoltre, molti servizi digitali offrono anche una protezione aggiuntiva, per esempio con la possibilità di bloccare o annullare pagamenti sospetti.

Nonostante i numerosi vantaggi, i pagamenti digitali non sono però del tutto privi di rischi. Esistono infatti minacce sempre attive online come i tentativi di phishing, i malware e i furti di dati che possono compromettere la sicurezza dei pagamenti digitali. È quindi fondamentale che i consumatori adottino misure di sicurezza adeguate, come l’utilizzo di connessioni internet protette e l’aggiornamento regolare delle proprie applicazioni e dei sistemi di protezione.

Il contante: convenienza e rischi

A fronte dei tanti vantaggi legati ai pagamenti digitali, l’uso del contante offre senza dubbio una sensazione tangibile di possesso fisico del denaro ed è per questo che ancora oggi tante persone, anche per una questione culturale, continuano a preferire la cartamoneta al corrispettivo digitalizzato. Il contante è d’altronde un metodo di pagamento ampiamente accettato e non richiede l’uso di dispositivi tecnologici o connessione internet, di conseguenza in molti contesti, come in caso di pagamenti informali e di basso valore o di transazioni in luoghi dove l’accesso alla tecnologia può essere limitato, la sua popolarità resta altissima.

Paragonato ai pagamenti digitali, però, l’uso del contante presenta anche diversi svantaggi in termini di sicurezza, essendo più facilmente soggetto a rischi di furto, smarrimento o contraffazione, senza contare che la mancanza di tracciabilità delle transazioni può complicare la risoluzione di eventuali contestazioni o problemi legati ai pagamenti effettuati.

L’aumento dei pagamenti digitali nell’era di internet

L’esplosione dei servizi digitali, come lo shopping online, i servizi di streaming e i giochi digitali, ha portato a un rapido aumento nell’uso di carte di credito ed e-wallet come metodi di pagamento preferiti. Le piattaforme online si affidano infatti ai pagamenti digitali per offrire un’esperienza di acquisto rapida e conveniente, eliminando la necessità di inserire i dettagli del conto bancario o di manipolare il contante fisico.

I pagamenti digitali consentono alle persone di effettuare transazioni istantanee, garantendo un accesso immediato ai beni e ai servizi desiderati. Inoltre, molte piattaforme online offrono anche una maggiore protezione per gli acquirenti, come la possibilità di richiedere rimborsi o resi semplici in caso di problemi con l’acquisto.

Il boom dei servizi digitali ha spinto anche le istituzioni finanziarie a sviluppare soluzioni sempre più innovative per i pagamenti digitali. Le carte di debito e credito dotate di tecnologia contactless, per esempio, consentono agli utenti di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando la carta al terminale, senza la necessità di inserire un PIN o una firma, rendendo i pagamenti più veloci e riducendo anche il rischio di frodi derivanti dall’intercettazione dei dati personali.

Un caso emblematico in questo senso è quello dei servizi di intrattenimento e, in particolare, quelli legati a piattaforme di giochi di casino online, che adottano ormai in via esclusiva i pagamenti digitali come metodo di transazione per offrire ai giocatori una maggiore comodità nel depositare e prelevare fondi dal loro account di gioco, eliminando la necessità di gestire denaro contante o di dover inserire ripetutamente i dettagli della carta di credito. Da questo punto di vista, gli operatori specializzati nel settore del gaming hanno ormai intrapreso diverse partnership con le società che si occupano di pagamenti online, assicurando i massimi livelli di sicurezza e diventando uno degli esempi di eccellenza nella gestione degli importanti flussi monetari generati dalle attività di gioco, da imitare anche in altri contesti.

L’esperienza maturata in questi anni ha infatti portato a sviluppare sistemi avanzati per crittografare e tracciare le transazioni, garantendo una maggiore protezione contro frodi o transazioni non autorizzate.

È dunque possibile affermare con una certa oggettività che i pagamenti digitali offrono un livello di sicurezza superiore rispetto all’uso del contante, anche alla luce dei progressi fatti in questi anni nel campo della crittografia dei dati, dell’autenticazione delle transazioni e della tracciabilità delle stesse e, sebbene ci siano ancora rischi associati ai pagamenti online, le misure attualmente in vigore risultano abbastanza efficaci nel mitigare ogni possibile problematica. Non c’è dunque che da attendersi ulteriori passi in avanti in questo senso con una diffusione sempre più ampia, in tutte le fasce sociali, del ricorso a carte e piattaforme online per la gestione del denaro non solo per i pagamenti sul web ma anche per completare gli acquisti all’interno dei negozi fisici.