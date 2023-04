Neymar ha davvero perso un milione di euro al casino online?

È la principale notizia che gira sui social in questi giorni sul calciatore brasiliano del PSG: Neymar avrebbe perso, in diretta su Twitch, 1 milione di euro nei casino online. Ma sarà vero?

L’attaccante della nazionale e della squadra francese non è nuovo a questo tipo di notizie. Si conosce da tempo il suo amore per il gambling e il gioco online, senza dimenticare la sua passione per i videogames. In un momento come questo, poi, nel quale è costretto a stare fuori dai campi da calcio causa operazione alla caviglia, di tempo per giocare ne ha a iosa.

Ricordiamo a tal proposito, per chi non lo sapesse, che il numero 10 dei parigini ha rimediato una distorsione alla caviglia destra con conseguente lesione dei legamenti nel match di campionato contro il Lille che lo terrà a riposo per 3-4 mesi almeno.

Nel video, diventato virale in poco tempo, si vede il calciatore in lacrime per la disperazione dopo aver perso l’ingente somma di denaro. Una scena, con tanto di musica in sottofondo del Titanic ad aggiungere drammaticità al momento, in totale contrasto con le risate di sottofondo degli amici che assistono increduli. Una scena, a dirla tutta, degna del peggior attore di Hollywood.

Sì, perché le risa del brasiliano sono palesemente una montatura. Una sceneggiata che non impressionerebbe neanche il più ingenuo dei tifosi e che, alla fine, non riesce neanche a portare fino in fondo. Le finte lacrime durano infatti un paio di secondi al massimo, dopodiché l’attore improvvisato si lascia andare in una copiosa risata e all’ilarità generale.

La domanda che tutti si pongono è: ha perso davvero un milione di euro? Se fosse vero, come fa a ridere così di gusto? Un atteggiamento del genere potrebbe essere giustificato solo dalla perdita di un bonus casino online senza deposito, oppure da una trovata di marketing. E proprio di questa si tratta.

Per rispondere alla domanda: sì, ha perso davvero un milione di euro. 937.000€ per l’esattezza. Ma non si tratta di soldi reali, bensì di Fun Bonus, offerti appositamente per lui dal casino online Blaze. I Fun Bonus sono in pratica dei soldi virtuali, con i quali è possibile giocare realmente nei diversi giochi offerti, ma che non possono essere prelevati a meno del raggiungimento di una certa soglia di gioco. Solo dopo averli “sbloccati” è possibile ritirare le eventuali vincite derivanti dalle giocate effettuate. In caso di perdita, invece, si rimane a secco ma senza intaccare il proprio portafogli.

Questa operazione di marketing sui social è stata architettata dal casinò stesso, che con Neymar ha stretto una partnership ufficiale, annunciata sui suoi canali ufficiali. Si può leggere, infatti, che “Blaze.com è lieta di annunciare la collaborazione con NR Sports per avere Neymar Jr. come Ambassador per i prossimi quattro anni. Neymar Jr. sarà il primo Ambassador del marchio a livello mondiale. L’atleta promuoverà in esclusiva il casinò online del marchio in tutto il mondo, tranne in Brasile. La partnership prevede promozioni mensili sui social media di Neymar Jr, che giocherà e regalerà agli utenti dei premi”.

Ecco svelato, dunque, il mistero del milione di euro “perso” dal giocatore. Per tutto il tempo della diretta, mentre giocava ai vari Crazy Time, Roulette live, Slot online e Bingo, il logo del casinò è sempre stato bene in vista e sotto gli occhi dei 2,3 milioni di follower del calciatore. Una pubblicità non da poco che, si sospetta, non sarà l’ultima.