Moda donna: Georgina Rodríguez è il nuovo volto di Guess

COSENZA – Georgina Rodríguez è un’icona di eleganza senza eguali. Considerata una moderna Cenerentola – ha incontrato il grande amore della sua vita, il calciatore Cristiano Ronaldo, quando lavorava come commessa in un negozio di vestiti – è una star di Instagram e, a ogni red carpet, conquista i flash dei fotografi più talentuosi del mondo.

Nata a Buenos Aires nel gennaio 1994 e madre di due figli, Alana Martina, nata nel 2017, e Bella Esmeralda, venuta al mondo nel 2022, la star è tornata al centro dell’attenzione mediatica per il fatto di essere stata scelta come testimonial di Guess. Il brand, fondato nel 1981, coniuga diversi codici stilistici. In pochi anni, è diventato famoso per la capacità di fondere alla perfezione il glamour hollywoodiano e l’eleganza di un Paese europeo che, da sempre, si distingue per la sua raffinatezza: la Francia.

La campagna che vede protagonista la Rodríguez, esempio di empowerment femminile unico nel suo genere, vede la direzione creativa di Paul Marciano, uno dei co-founder del brand nonché direttore creativo, ed è firmata, per quanto riguarda gli scatti, da Nima Benati, 30 anni e da tempo ormai richiestissima dai grandi brand.

L’obiettivo della campagna, i cui scatti sono stati effettuati in un hotel di Madrid, è stato quello di immortalare il dietro le quinte di una star planetaria come la Rodríguez.

L’Hotel Santo Mauro, uno degli alberghi più glamour della capitale spagnola, è stato scelto proprio per l’esclusività dei suoi interni, il cui stile è un delizioso equilibrio fra passato e presente.

Nel corso delle interviste rilasciate per parlare della campagna, Georgina Rodríguez ha dichiarato di essere entusiasta della collaborazione e di amare i capi di Guess in quanto la fanno sentire emancipata e sensuale, esprimendo un concetto di eleganza senza tempo.

Si tratta di una descrizione perfetta dell’essenza del brand che, nel corso degli oltre 40 anni di storia, è riuscito a innovare e a raccontare l’evoluzione della femminilità contemporanea come poche altre case di moda.

Oltre ai capi di abbigliamento, Guess propone numerosi accessori. Tra i principali, rientrano gli occhiali. Lenti color pastello, montature a farfalla o di forma quadrata, che vanno dal nero al multicolor: parliamo di un mondo che strizza l’occhio, reinventandoli, ai codici stilistici di diversi decenni, dagli anni ‘80 ai primi momenti del terzo millennio.

Caleidoscopici, vistosi, sobri e ideali per una serata formale e per un look al quale si punta ad aggiungere quel tocco di eleganza che ha sempre il suo perché: tutto questo e molto altro sono gli occhiali di Guess, accessori che sono stati sfoggiati, nel corso dei decenni, da alcune delle più celebri e sensuali modelle del mondo.

