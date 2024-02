L’epoca dei Goonies e i magici anni 80 hanno cambiato anche il presente

Se vi dicessimo che senza i Goonies non ci sarebbe stato Stranger Things ci credereste? E che, forse, neanche la moda, il modo di vestire, la musica e il cinema sarebbero gli stessi? Ecco la maglia di un film che è il simbolo di un’epoca di cambiamento.



Un gruppo di ragazzini un po’ strani, emarginati forse, sicuramente diversi, per alcuni sfigati, che viaggiano verso avventure fantastiche, pericolose, magiche. Se ci pensate la grande serie di Stranger Things, un successo da oltre 250 milioni di spettatori in appena 13 settimane, non si è inventata niente. Ci avevano già pensato I Goonies, il gruppo di quattro amici originari dell’Oregon protagonisti della storica pellicola di Richard Donner, del 1985.

Li chiamavano goony proprio perché erano sfigati ed è stato questo il loro punto di maggiore forza. Un film che è anche una rivoluzione, in cui i diversi, quelli da scansare, diventano eroi. Secondo Wired questa è una delle motivazioni che fanno del film una pellicola storica, per la capacità di affrontare il tema dell’emarginazione e l’importanza dell’amicizia, la capacità di liberarsi dei pregiudizi e di lottare sempre contro le ingiustizie. E in questo I Goonies sono un po’ la fotografia della società degli anni 80, un periodo in cui il mondo viaggia sempre di più verso la globalizzazione, i modelli familiari cambiano, le donne finalmente entrano nel mondo del lavoro, nasce la lotta per il rispetto dell’ambiente, si organizzano battaglie per i diritti civili e la lotta contro l’Apartheid.

Un’epoca di cambiamento, insomma, che dalla politica si sposta anche alla società, alla moda, all’abbigliamento. Il regista Richard Donner ma soprattutto Steven Spielberg, che cura il soggetto, riescono a catturare l’essenza degli anni 80 grazie agli abiti, alla tecnologia, alle musiche, ai modi di vestire oppure di portare i capelli. Un’epoca, insomma, che oggi rivive non solo grazie al film, ma anche ai giochi che gli si sono ispirati. Il filone degli anni 80 e 90 è infatti uno dei più presenti tra i titoli lanciati dalla software house Blueprint, società inglese specializzata in slot machines e giochi online, che proprio ai Goonies ha dedicato ben 3 suoi prodotti, offrendo così ai giocatori un vero e proprio tuffo nel passato.

Un modo diverso per stimolare il cuore dei giocatori, degli utenti, degli spettatori, che associano per forza di cosa I Goonies ad un’epoca passata, piena però di ricordi, di sentimenti positivi, di momenti indimenticabili. È questa la magia degli anni 80, un momento oggi che sa di nostalgia contribuendo così a creare l’aura fantastica di questa epoca. Un’epoca che si può rivivere grazie ai Goonies che proprio il prossimo anno, nel 2025, festeggeranno i loro primi 40 anni. Anche se i loro protagonisti, nella mente e nel cuore di tutti, continueranno a essere dei semplici ragazzini.