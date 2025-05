Come pianificare un trasloco internazionale? 10 consigli fondamentali

- Advertisement -

COSENZA – Un trasloco internazionale non è mai solo questione di valigie, scatoloni e voli intercontinentali. Quando a viaggiare è anche un animale domestico, l’organizzazione si complica — e di molto. Ci sono regole da rispettare, documenti da preparare, trasporti da prenotare e soprattutto il benessere del tuo compagno peloso da proteggere in ogni fase.

In questo articolo ti guiderò passo dopo passo con 10 consigli fondamentali per affrontare un trasloco internazionale con animali, senza stress e con tutte le carte in regola. Perché un vero esperto lo sa: quando un animale cambia Paese, serve più di una cuccia in valigia. Serve pianificazione, attenzione… e tanto cuore.

1. Inizia la pianificazione almeno tre mesi prima

Ogni Paese ha normative diverse per l’ingresso di animali da compagnia. Alcuni richiedono test sierologici, altri periodi di quarantena, documentazioni specifiche o trattamenti antiparassitari con tempistiche precise. Pianificare in anticipo ti permette di rispettare tutte le scadenze senza stress e di prenotare con calma i servizi necessari, inclusi voli e trasporti specializzati.

2. Informati sulla documentazione veterinaria richiesta dal Paese di destinazione

Oltre al microchip e al passaporto europeo per animali, molte destinazioni richiedono la vaccinazione antirabbica con largo anticipo rispetto alla partenza. In alcuni casi, sarà necessario certificare lo stato di buona salute dell’animale attraverso attestati veterinari redatti entro 10 giorni dal viaggio.

3. Contatta una compagnia aerea che accetti animali e verifica le modalità di trasporto

Non tutte le compagnie gestiscono gli animali allo stesso modo. Alcune accettano il trasporto in cabina (se il peso e le dimensioni lo consentono), altre solo in stiva pressurizzata. Informarsi per tempo ti permetterà di scegliere l’opzione più sicura e adatta alle esigenze del tuo pet.

4. Verifica le normative doganali e le eventuali quarantene

Ogni Paese ha regole doganali differenti. Alcuni richiedono controlli sanitari all’arrivo, altri prevedono periodi di isolamento. Conoscere queste informazioni è fondamentale per non incorrere in ritardi o complicazioni una volta atterrati.

5. Affidati a un’agenzia trasporto animali specializzata

Un’agenzia trasporto animali saprà consigliarti su ogni dettaglio logistico, burocratico e sanitario. Ti aiuterà a compilare correttamente i documenti, a scegliere le migliori soluzioni di viaggio e a garantire che il tuo animale sia sempre trattato con cura e rispetto. La differenza tra un trasporto improvvisato e uno professionale può influire profondamente sull’esperienza e sulla serenità del tuo animale.

6. Organizza il trasloco domestico tenendo conto dei tempi del trasporto animale

Le date di spedizione dei mobili, la chiusura della casa attuale e l’arrivo nella nuova abitazione devono essere allineate con quelle del viaggio del tuo pet. L’ideale è che l’animale venga accolto in una casa già abitabile e tranquilla, non in mezzo a scatoloni e operazioni logistiche.

7. Scegli un kennel omologato e abitua l’animale in anticipo

Il trasporto, soprattutto aereo, prevede l’uso obbligatorio di un kennel conforme alle normative IATA. È importante che l’animale si abitui gradualmente alla gabbia, magari dormendoci o giocandoci nelle settimane precedenti alla partenza, per evitare traumi o stress improvvisi.

8. Prenditi cura dell’aspetto psicologico: lo stress da trasloco esiste anche per loro

I nostri animali percepiscono i cambiamenti molto prima di noi. Valigie ovunque, ritmi stravolti e tensione emotiva possono avere effetti tangibili sul loro comportamento. Cerca di mantenere abitudini regolari fino all’ultimo giorno, come orari dei pasti e passeggiate. Nei casi più delicati, un consulto con un veterinario comportamentalista può aiutarti a capire come supportare il tuo pet nel passaggio.

9. Prepara un kit da viaggio per l’animale

Anche se viaggia in stiva, è importante che il kennel contenga ciò che serve: tappetini assorbenti, ciotole fissate, coperte con il suo odore e, se consentito, un gioco familiare. Tutto ciò contribuisce a rendere l’ambiente più rassicurante durante le ore di volo.

10. All’arrivo: niente fretta, ma presenza e rassicurazione

Appena arrivati nella nuova casa, concedi al tuo pet il tempo per esplorare e ambientarsi. Non forzarlo, ma resta vicino a lui, offrigli spazio e continuità. Le prime ore saranno fondamentali per trasformare il nuovo ambiente in un luogo familiare e sicuro.

Un trasloco internazionale è un progetto impegnativo, ma affrontarlo con metodo e attenzione può fare la differenza. Quando c’è un animale coinvolto, non si tratta solo di logistica, ma di garantire un viaggio sereno e rispettoso. Ecco perché ogni fase, dalla burocrazia al trasporto, merita competenza, cura… e un alleato fidato che ti accompagni fino alla nuova destinazione.