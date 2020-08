In vacanza con il cane, ecco le regole da seguire

I consigli degli esperti per far star bene e al sicuro gli amici a quattro zampe anche in vacanza

L’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha chiarito che ad oggi non ci sono studi che dimostrano che è possibile un contagio da cane a uomo, ma è opportuno continuare a seguire, anche in vacanza, delle regole di igiene anche per il proprio amico a quattro zampe. Prima di partire, gli esperti raccomandano di fare visita al proprio veterinario per un check up e per qualche consiglio utile con cui affrontare il periodo fuori casa in maniera consapevole”.

Le cinque 5 regole per vivere un’estate a misura di pet in totale sicurezza:

1. Prestare attenzione alle misure di sicurezza predisposte nella struttura alberghiera che si intende scegliere: distanza di sicurezza, prenotazione e regole di accesso negli spazi comuni. Per chi invece decide di trascorrere le vacanze in una casa privata, è bene accertarsi che ci sia abbastanza spazio per una serena convivenza a quattro zampe. È sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute e se si va all’estero, anche il passaporto.

2. Prima di partire è bene andare dal veterinario per una visita di controllo generale. In base alla destinazione, verranno date le opportune indicazioni. È opportuno fare un controllo al sistema cardiocircolatorio e allo stato della pelle, orecchie e polpastrelli.

3. I parassiti non vanno in vacanza, quindi è opportuno tenere alta l’attenzione per fermarli in tempo.

4. È importante continuare a prestare attenzione alle regole di igiene, così come si fa in città. Per questo vanno messi in valigia shampoo e salviette igienizzanti (possibilmente a base di Clorexidina).

5. Dopo un tuffo in mare del cane, si consiglia di risciacquare gli occhi con prodotti a base di camomilla; spalmare su naso, polpastrelli e altre parti più delicate pomate protettive e lenitive; utilizzare prodotti specifici per le orecchie. A fine giornata è opportuno lavarlo con acqua dolce e se necessario con prodotti specifici in base all’esigenza di pelo, mantello e cute.

6. Durante l’estate, il cibo andrebbe proposto nelle ore più fresche, al mattino (piccolo pasto) o alla sera (pasto principale) evitando di svolgere attività fisiche intense durante il giorno con la pancia piena.

È bene mantenere un alto livello di idratazione perché il pet riesce a eliminare calore solo con un processo di evaporazione che richiede acqua.