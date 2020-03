Come coltivare la mimosa anche in vaso

La mimosa vive proprio nel mese di marzo il periodo di massimo splendore

COSENZA – La mimosa fiorisce da febbraio ad aprile a seconda delle condizioni climatiche. Non è difficile da coltivare, nonostante l’aspetto leggero e delicato. Può essere tenuta in vaso, sul balcone o in casa, alla luce del sole, ma lontano da fonti di calore e riparata dal vento.

Per la coltivazione di una pianta di mimosa in vaso, va prestata attenzione al mix del terriccio. Sul fondo disponiamo dell’argilla espansa, dopodiché prepariamo un mix composto per 1/3 da torba acida e per 2/3 da normale terriccio da giardino. Si dovrà scegliere un vaso, possibilmente in terracotta, con dimensioni pari a 60 cm di altezza e, almeno, 50 di larghezza. In questo modo avremo garantita una crescita veloce e abbondanti fioriture. Il trapianto ad un vaso più grande deve essere fatto almeno ogni due anni, aumentando di poco il diametro del vaso stesso. Bisogna innaffiare la pianta con cura e posizionare il vaso al sole. La mimosa ha bisogno di acqua almeno una volta a settimana, durante l’estate, un poco meno durante i periodi più piovosi dell’anno e solo saltuariamente in inverno.