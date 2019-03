Jackpot SuperEnalotto da record. Con 126,6 milioni di euro è il più alto del mondo

Dopo la vincita di questa notte del Powerball negli Stati Uniti, sul gradino più alto del mondo dei giochi oggi c’è l’Italia con il jackpot del SuperEnalotto e la sua cifra da capogiro

.

Una vera e propria montagna di soldi che trasformerà il vincitore che azzeccherà la sestina vincente in un vero e proprio peperone, visto che con il montepremi a disposizione per l’estrazione di questa sera del superenalotto è pari a 126,6 milioni di euro. La sestina vincente manca dallo scorso 23 giugno e il primo premio messo in palio dal SuperEnalotto è attualmente il sesto più alto nella storia di oltre 20 anni del gioco Sisal.

I 5 montepremi più alti mai vinti nella storia del SuperEnalotto sono stati

1) 177.729.043,16 euro vinti a Sperlonga e altre città il 30 ottobre 2010

2) 163.538.707,00 euro vinti a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016

3) 147.807.299,08 euro vinti a Bagnone il 22 agosto 2009

4) 139.022.314,64 euro vinti a Parma e Pistoia il 9 febbraio 2010

5) 130.195.242,12 euro vinti a Caltanissetta il 17 aprile 2018