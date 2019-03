Tatuaggi cancerogeni, 10 pigmenti ritirati dal mercato. C’è anche il Great Wall Yellow

Le analisi del Ministero della Salute, che ha imposto il ritiro dal mercato, hanno evidenziato la presenza di sostanze cancerogene e allergogene pericolose per la salute delle persone su 10 pigmenti realizzati negli USA e non conformi alla legislazione europea

.

Banana Cream, Dubai Gold, Black Mamba, Sailor Jerry Red, Lining Red Light, Green Beret, Hot Pink, Lining Green, Blue Iris e per ultimo il Great Wall Yellow prodotto dalla WORLD FAMOUS TATTOO Ink. Salgono così a 10 il numero degli inchiostri prodotti negli USA, utilizzati nei tatuaggi e ritirati dal mercato italiano su precisa indicazione del Ministero della Salute perché contengono sostanze cancerogene o che provocano allergie. Gli inchiostri sono stati sottoposti a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo dopo specifiche analisi di laboratorio.  Le sostanze trovate nei pigmenti vanno dalle ammine aromatiche come toluidina e anisidina, agli idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze inserite da tempo tra i cancerogeni.



Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanit√† in Italia sono quasi sette milioni le persone che hanno almeno un tatuaggio, il 13% della popolazione. Di questi sette milioni il 13,4% lo ha fatto al di fuori dei centri autorizzati.I pigmenti sono stati sottoposti al divieto di¬†commercializzazione, ritirati e richiamati dal mercato perch√® non conformi alla circolare del Ministero Salute, emessa il 13 maggio 2009, che impone il divieto di¬†vendita ed utilizzo pigmenti non conformi alla risoluzione europea.