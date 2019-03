Festa del papà 2019: messaggi di auguri, frasi divertenti, idee e regali last minute

Regali, idee, frasi uniche e messaggi di auguri per festeggiare il nostro papĂ in modo originale e divertenteÂ

Se siete in ritardo per il regalo della festa del papà , non perdetevi d’animo e non cercate di rimediare. Come? Comprando la prima cosa che vi capita sotto mano oppure affidandovi ai regali sicuri per non sbagliare. Perché se è vero che di papà ce n’è uno solo allora è altrettanto vero che nel giorno della sua festa non può mancare un omaggio pensato per lui a dovere. Chi ha invece più tempo e vuole stupire, può affidarsi ai regali hi-tech da acquistare facilmente sul Web, per tutte le tasche e per tutte le età , per i papà più eccentrici e per quelli più seri, per quelli che sanno stare agli scherzi e per quelli che preferiscono l’utilità all’ironia dell’omaggio.

Frasi uniche per la Festa del PapĂ

Scrivere una frase, un pensiero per il vostro papà e donarglielo nel giorno della sua festa lo farà felicissimo! Ma se pensate di non avere fantasia, niente paura vi aiutiamo noi! Ecco una serie di frasi che potete inviare e scrivere al vostro papà su una lettera o da inviare tramite messaggio

“Per la tua festa caro papĂ Â ti auguro gioia e felicitĂ !”

“Nel giorno della tua festa voglio esaltare le tue gesta, voglio lodare la tua bontĂ :

ti voglio bene mio caro papĂ !”

“Al mio caro e buon papĂ Â tanta letizia e felicitĂ !”

“PapĂ ti dono tutto il mio cuore e tutto il mio grande, immenso amore!”

“Al mio fantastico papĂ perfetto dono il mio cuore con tanto affetto!”

“Con grande affetto, caro papĂ , ti auguro gioia e felicitĂ !”

“Babbo, papĂ , daddy, papino ti dono l’amore del mio cuoricino!”

“PapĂ in questo giorno davvero speciale ti offro il mio grande amore filiale e ti dico con gioia e grande affetto:

tu sei davvero un papĂ perfetto!”

“Ogni minuto è felicitĂ Â se lo trascorro col mio papĂ !”

“Al papĂ piĂą favoloso del mondo auguro un futuro radioso e giocondo… con un pancione un po’ meno rotondo”

“Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto”.

“I fiori piĂą belli col passare del tempo appassiscono e perdono i petali piĂą importanti che li sorreggono. Tu papĂ , nonostante i petali persi, col passare del tempo hai saputo coltivare e tenere viva la bontĂ del tuo cuore.”

“Se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti. Io ti rifarei così come sei, anche se mamma non è proprio d’accordo!” oppure “Questa festa è fatta affinchĂ© io possa fare gli auguri al papĂ piĂą buono del mondo… quello del mio amico!”