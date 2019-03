Oggi è la festa del papà. Origini e tradizioni nel giorno di San Giuseppe

La ricorrenza del 19 marzo, nella tradizione cattolica in Italia, è associata a San Giuseppe figura paterna per eccellenza

Oggi, 19 marzo, ricorre la festa del pap√†, una festa molto importante in una societ√† in cui questa figura genitoriale viene rivalutata sempre di pi√Ļ all’interno del contesto familiare. Purtroppo da un po’ di tempo si registra un ‚Äúcalo dell’attenzione‚ÄĚ nei confronti di questa festa associata nella tradizione cattolica a San Giuseppe, protettore degli orfani, dei poveri, dei falegnami e delle ragazze nubili nonch√©¬†marito di Maria e padre¬†putativo di Ges√Ļ. In questo giorno il pap√† riceve gli auguri dai propri figli e in famiglia si festeggia in genere mangiando tutti insieme ed ascoltando le poesie che i pi√Ļ piccoli hanno imparato in onore del pap√†.¬†Dolce tipico di questa tradizionale festa sono le zeppole.

Le origini della festa

La Chiesa cattolica ricorda san Giuseppe il 19 marzo con una solennità a lui intitolata. I primi a celebrarla furono monaci benedettini nel 1030, seguiti dai Servi di Maria nel 1324 e dai Francescani nel 1399. Venne infine promossa dagli interventi dei papi Sisto IV e Pio V e resa obbligatoria nel 1621 da Gregorio VI. I papi Pio IX e Pio XI inoltre consacrarono il mese di Marzo a san Giuseppe. La festa di san Giuseppe che si celebra il 19 Marzo ha origini molto antiche, che risalgono alla tradizione pagana. Il 19 Marzo è a tutti gli effetti la vigilia dell’equinozio di primavera, quando si svolgevano i baccanali, i riti dionisiaci volti alla propiziazione della fertilità. Nel mese di Marzo venivano svolti anche i riti di purificazione agraria.

Il 19 marzo… i significati

La data scelta dai paesi cattolici, il 19 marzo, coincide con la fine dell’inverno, che avviene due giorni dopo. Cos√¨, alla festa di San Giuseppe si sono sovrapposti riti propiziatori di origine pagana. E’ tradizione, infatti, bruciare i residui dei raccolti invernali sui campi. In molti paesi rurali italiani si compiono ancora questi riti, in particolare al sud.¬†La tradizione legata alla festa del pap√†, invece, vuole che i bambini preparino con le proprie mani un piccolo dono da offrire al pap√†.