Utrecht, paura per attacco terroristico. Spari su un tram provocano un morto e vari feriti

Ci sarebbe almeno una vittima nella sparatoria avvenuta stamane a Utrecht su un tram compiuta da pi√Ļ persone. Ospedali in allerta e premier preoccupato. La polizia fa sapere in un tweet che sta seguendo la pista fondamentalista

.

UTRECHT – Un morto e diverse persone ferite in una sparatoria avvenuta nella citt√†¬†olandese di Utrecht. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un attacco terroristico e per questo l’allerta terrorismo √® stato elevato a livello 5, mai raggiunto prima in Olanda. A sparare a bordo di un tram in piazza 24 ottobre, sulla linea che porta alla stazione ferroviaria, sarebbe stato un solo uomo che si √® poi dato alla fuga su una Clio rossa. Sul posto ci sono le unit√†¬†antiterrorismo.¬†I media locali che hanno pubblicato una foto in cui si vede a terra sui binari tra le due carrozze del tram, circondato da poliziotti, un corpo coperto da un lenzuolo bianco.

I passeggeri del tram sono stati fatti scendere e portati via su furgoni della polizia. Un elicottero sorvola l’area e un’eliambulanza √® atterrata sulla piazza per trasportare i feriti. I servizi di emergenza hanno chiesto a tutti gli ospedali di sgomberare i pronto soccorso anche se non √® stato comunicato di quante vittime si dovranno occupare. ¬†Testimoni hanno raccontato di aver sentito diversi spari e di aver visto persone gettarsi a terra.¬†Il primo ministro Rutte ha parlato di una situazione “preoccupante” e si sta consultando con la squadra di crisi che √® stata convocata, riferisce RTV Utrecht.

Un testimone della sparatoria, scrive l’ANSA, ha citato dai media locali, ha detto di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco e di aver visto una donna a terra. Quando alcune persone si sono avvicinate per soccorrerla, secondo il racconto del testimone, si sono uditi altri colpi e i presunti soccorritori si sono subito allontanati dalla donna. La polizia militare reale ha diramato l‘allerta anche negli aeroporti e in altri edifici sensibili nei Paesi Bassi.Utrecht.