Agnano, arriva il via libera del Masaf per la stagione di galoppo

- Advertisement -

NAPOLI – Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ufficialmente approvato la stagione di galoppo dell’ippodromo di Agnano, con il via libera definitivo arrivato a seguito di un sopralluogo effettuato il 6 giugno. Durante l’ispezione, i tecnici del Masaf e i commissari presenti hanno certificato l’idoneità della pista in erba, condizione essenziale per lo svolgimento delle gare. Il responso positivo ha confermato la piena funzionalità del tracciato, validando le migliorie strutturali effettuate nei mesi precedenti.

Via libera alla stagione di galoppo ad Agnano

La stagione ha preso il via il 9 giugno e si concluderà il 27 agosto. Ippodromi Partenopei, la società che gestisce l’impianto, ha confermato la notizia attraverso una nota ufficiale. Il primo appuntamento si è già svolto il 9 giugno alle ore 18.05 e l’ingresso all’evento inaugurale è stato reso gratuito per tutto il pubblico. In sintesi, gli appassionati potranno finalmente seguire questo evento tanto atteso, e dedicarsi anche alle scommesse su corse e cavalli durante la stagione di galoppo.

La decisione del Masaf rappresenta un riconoscimento importante del lavoro tecnico e organizzativo condotto all’interno dell’impianto, il cui scopo è garantire la qualità delle superfici di gara. Durante il sopralluogo, i tecnici ministeriali hanno valutato con attenzione le condizioni generali della pista in erba, ponendo una particolare attenzione alla zona di partenza dei 1.000 metri, sulla quale si erano concentrati gli interventi principali.

I lavori hanno incluso il rifacimento del sistema di drenaggio del sottofondo: un’operazione necessaria per assicurare il corretto deflusso delle acque piovane. Inoltre, è stato completamente ricostruito lo strato superficiale, che ora presenta un fondo compatto e uniforme. Anche in questo caso, si parla di una condizione che contribuisce alla sicurezza e alla regolarità dello svolgimento delle competizioni.

Gli esiti del sopralluogo sono stati positivi

I tecnici incaricati hanno riscontrato quanto segue: l’erba si presenta ben sviluppata e omogenea lungo tutta la pista. Questa caratteristica, unita alla solidità del fondo, è stata determinante per il giudizio di idoneità espresso dai funzionari. La presenza dei rappresentanti del Masaf e dell’ANG (Associazione Nazionale Galoppo) ha garantito un monitoraggio accurato delle condizioni tecniche dell’impianto, rafforzando la validità delle valutazioni emerse.

La programmazione prevede diversi appuntamenti di rilievo durante l’arco della stagione. Tra le date più attese si segnalano quelle dell’11 luglio e del 1° agosto, giornate in cui si disputeranno le corse principali. L’”Handicap Città di Napoli” e l’”Handicap Luigi Camici” saranno i due eventi clou di queste giornate. In aggiunta, il programma include il recupero dell’”Handicap Guido Ruffo”, inizialmente previsto per gennaio e ora in calendario il 1° agosto. Questi appuntamenti costituiranno l’epicentro della stagione estiva di galoppo, attirando l’interesse sia degli addetti ai lavori, sia degli appassionati.

La conferma della piena funzionalità della pista arriva dopo settimane di lavori e verifiche, che hanno coinvolto diversi soggetti istituzionali e tecnici. La regolarità dell’impianto e la qualità del manto erboso sono state documentate attraverso parametri tecnici precisi, volti a garantire che le condizioni di gara rispettino i requisiti richiesti per la tutela degli animali e la sicurezza dei partecipanti. L’approvazione del Masaf, giunta dopo un’analisi dettagliata, ha chiuso positivamente un percorso di adeguamento infrastrutturale che ha avuto come obiettivo la piena efficienza dell’impianto.