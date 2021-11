Investimenti online e trading, numeri record: quali sono le piattaforme migliori del momento?

Le statistiche hanno confermato che il 2021 è un anno record per il trading online in Italia; la pandemia mondiale e il relativo obbligo a rimanere chiusi in casa ha fatto sì che milioni di italiani si siano avvicinati al trading online.

Il numero di trader online, professionisti o amatoriali, è in costante crescita; le stime dicono che già nel 2018 erano 6 milioni gli italiani che facevano trading online. Questo numero è aumentato in modo considerevole soprattutto nel 2020, e nell’anno in corso è in continua crescita.

Come diventare un trader professionista

Non ci si può improvvisare trader professionista: se si vuole trasformare il trading online in una professione è necessario avvicinarsi a questa attività con le giuste competenze tecniche, affrontare le scelte di investimento secondo studi ben precisi e avere il giusto approccio psicologico.

Per mantenersi aggiornati alle novità e all’evoluzioni del mercato finanziario è necessario partecipare in modo continuativo a webinair, worshop ed eventi specialistici; inoltre è fondamentale conoscere l’analisi tecnica ed avere conoscenze approfondite dei mercati finanziari, del loro funzionamento e dei prodotti offerti. Un trader professionista deve però saper abbinare tutto il suo sapere ad una buona piattaforma di trader.

Scegliere la giusta piattaforma di trading online

Ad oggi, le piattaforme di trading online migliori sono quelle regolamentate dalla CySEC in Europa e registrate dalla CONSOB in Italia: scegliendo questa tipologia di intermediari si avrà la certezza di poter operare sui mercati in tutta tranquillità

Per quanto riguarda i costi, è necessario decidere di fare trading su di una piattaforma che non sia troppo costosa sia in merito ai costi fissi o di percentuale per ogni singolo investimento che relativamente alle spese in fase di iscrizione o di mantenimento del proprio portafoglio.

Le principali piattaforme di trading online sicure

Un trader può scegliere tra centinaia di differenti piattaforme di trading online, ma le migliori si possono facilmente individuare, in quanto sono le più sicure, utilizzate ed economiche.

eToro è una delle più utilizzate tra le piattaforme online, forse anche per il suo carattere social. Prevede un deposito minimo di 50 Euro, è regolamentata Cysec ed offre la possibilità di investire in tutti i mercati finanziari a bassi costi e in tutta sicurezza. Una delle sue principali caratteristiche è che offre la possibilità di seguire trader professionisti e no, copiando le loro scelte di investimento.

Plus500 è una piattaforma con licenza Cysec, quindi affidabile e sicura, che prevede un investimento iniziale di 100 Euro. La piattaforma è quotata sul mercato di Londra, a garanzia di una totale sicurezza. Offre ai propri trader la possibilità di investire in indici, ETF, forex, azioni e materie prime, caratterizzandosi in una delle migliori offerte di strumenti a bassissimi costi, in quanto non applica commissioni ma solo uno spread molto favorevole.

Iq option si caratterizza per la semplicità di utilizzo, particolarmente adatta a chi si approccia al mondo dell’investimento online. È una piattaforma regolamentata CySEC che offre la possibilità di operare su tutti i principali mercati finanziari del mondo. Il deposito iniziale è di soli 10 Euro, ed offre una demo illimitata nel tempo e nei volumi di trading.

La scelta della migliore piattaforma di trading online non è univoca: esistono molte buone piattaforme, sicure e competitive, ma sceglierne una piuttosto che un’altra dipende anche dalla tipologia di trader, dalla propria conoscenza, dalla propria esperienza e dalla tipologia di investimento che si vuole fare.