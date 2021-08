Come scegliere il miglior sito di scommesse

Poiché sono ormai diffusi tantissimi siti di questo tipo, effettuare una scelta adeguata, che possa essere consona alle proprie esigenze ed ai propri gusti, può risultare difficoltoso. Ci sono, però, una serie di cose di cui si dovrebbe avere particolare accortezza prima di iscriversi. Vediamo nel dettaglio.

Affidabilità del sito

Quanto è importante la sicurezza quando si ha a che fare con questo tipo di cose? Moltissimo. Ecco perché sarebbe necessario informarsi adeguatamente sull’affidabilità di un operatore prima di iscriversi ad un sito. Generalmente ci si dovrebbe affidare ad una società che opera seguendo le normative vigenti nel nostro Paese e analizzare se sia presente sul sito il famoso logo ADM.

Non tutti forse sanno che ci sono diversi operatori sul nostro territorio che non lavorano seguendo le disposizioni di legge e che, difatti, potrebbero non garantire la sicurezza ricercata. Oltre a ciò, è fondamentale la questione sicurezza: in giro si trovano tantissimi siti di scommesse che sono dei veri e propri siti truffa. Riconoscerli potrebbe sembrare complesso, ma non lo è.

Per prima cosa dobbiamo assicurarci che vi sia la lettera “s” dopo “http” nell’URL: questo è un primo segnale di connessione sicura. Oltre a ciò, notiamo anche se il nome del sito sia particolarmente simile ad un altro più affermato, ma con qualche cambiamento minimale. Ricordiamo, comunque sia, che possiamo assicurarci circa l’affidabilità di un sito di scommesse anche cercando in internet, sui vari forum.

Importanza del bonus

Avrete sentito parlare almeno una volta del bonus di benvenuto. Di cosa si tratta? Non sono altro che dei bonus che vengono assicurati al cliente al momento della prima iscrizione e che possono essere donati sotto forma di denaro reale, virtuale o magari come giri di slot machines e quant’altro.

L’utilizzo del bonus di benvenuto non soltanto attira gli utenti, ma può essere anche particolarmente utile per trarre un guadagno. Per questo motivo sempre più persone sono alla continua ricerca per quanto riguarda i migliori bonus scommesse, i quali variano a seconda del sito: anche in tal senso, l’offerta si è ampliata a dismisura per venire incontro alle esigenze degli utenti.

Ovviamente, anche in questo caso dobbiamo stare attenti alle truffe. Non di rado vengono inviate delle e-mail phishing che portano l’utente a registrarsi su un sito, immettendo dei dati che sono in realtà quelli personali, al solo fine di rubarli. Questi vengono attirati con bonus improbabili e vincite assicurate. A prescindere da ciò, in rete è possibile anche imbattersi in siti utilissimi che elencano tutti i migliori bonus a disposizione presso i vari siti web.

Varietà di giochi e di mercati

Cos’è, poi, che spinge un giocatore verso un tipo di sito anziché un altro? Senza dubbio anche la varietà di giochi e di mercati disponibili. Oggi come oggi è possibile fruire di una vastità di mercati impressionanti: parliamo di diverse tipologie di sport, eventi e scommesse. Non c’è soltanto il calcio tra gli sport più giocati, bensì ormai si può scommettere su tutto.

E la serietà dell’offerta di un sito di scommesse è data proprio anche dalla possibilità di giocare sport meno diffusi e meno popolari. In questa maniera si può attirare l’interesse di utenti che magari seguono sport di nicchia e in generale si può stimolare la curiosità di tutti. Oggi è possibile giocare su eventi che riguardano le freccette, il nuoto, la pallavolo e quant’altro.

Al contempo, quando parliamo di mercati intendiamo anche la possibilità di scommettere su eventi live e a determinate quote. Va da sé che se un sito di scommesse abbia delle quote più elevate della media, allora attirerà maggiori attenzioni e interessi. Precisiamo che non esista effettivamente il miglior sito di scommesse per quanto riguarda le quote, ma bensì vanno considerate nel generale: si potrebbe analizzare ciò che più ci interessa, come sport o come evento, e regolarci di conseguenza. La ricerca, quindi, è sicuramente consigliata prima dell’iscrizione.

Come già accennato, inoltre, è essenziale che il palinsesto delle scommesse live sia sempre abbastanza ricco. Alcuni siti di gioco mettono a disposizione degli eventi live, ma non in maniera molto significativa: ecco perché, se amiamo questo tipo di giocate, allora dovremmo prestare massima attenzione per la scelta.

Fino ad una quindicina di anni fa, le scommesse live non erano così diffuse sui vari siti. Oggi, invece, sono diventate particolarmente importanti per ogni giocatore: si tratta di un mercato molto attraente e soprattutto divertente, che può tenere l’attenzione alta su un evento sportivo durante la sua messa in onda. Alcune tecniche consigliano di tenere sott’occhio le variazioni di quota, in maniera tale da orientarsi in maniera ottimale.

In tal senso, sarebbe opportuno affidarsi ad un sito che assicuri un aggiornamento costante e rapido delle quote, senza stop improvvisi o sorprese che possano poi renderci impossibile la puntata. Le interfacce, al contempo, sono molto importanti per rendere maggiormente fruibili e versatili le interazioni. Più è facile giocare, più un sito potrà attirare l’attenzione dei giocatori.

Assistenza clienti: quanto è importante?

Infine, per la scelta del giusto sito, si deve sicuramente anche tener conto dell’assistenza clienti. È una sezione a sé dei vari siti e può essere garantita sotto varie forme: generalmente, almeno un numero di telefono, nonché un indirizzo e-mail e una live chat. Proprio quest’ultimo metodo è quello più amato e gettonato, visto e considerato che consente di parlare in tempo reale facilmente con un assistente, e risolvere il problema in poco tempo.

Nei siti di gioco meno noti ci sono delle tipologie a volte datate o comunque scomode da usare di assistenza clienti. Alcune volte c’è il rischio di impiegare giorni e giorni prima di risolvere effettivamente un problema. Per questo motivo, la celerità di risoluzione dei problemi e la cordialità diventano fattori cruciali per la scelta di un sito anziché un altro.