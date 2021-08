Dal 6 all’8 agosto l’evento dedicato all’arte antica dei madonnari

COSENZA – Ironia e verità si intersecano tra le note dell’accattivante melodia del nuovo lavoro del cantattore italiano Pasquale G. Quaranta. E’ stato appena pubblicato infatti, l’ultimo intrigante e irriverente brano di P40 dal titolo “La Salerno Reggio Calabria”.

Questo è l’incipit:

“La Salerno Reggio Calabria non è una strada ma una prospettiva,

perché finirla, sarebbe una sconfitta per la retrospettiva

e la questione è sempre e comunque meridionale

e se la questione perde questioni non si può più questionare

con la questione meridionale puoi fare affari solo a parlarne.”

Da queste parole si intuisce il mood del brano sulle note di una piacevolissima melodia in stile caraibico. Molto eloquente è anche la copertina della nuova produzione, con chiari riferimenti agli eterni “lavori in corso”. «L’idea di questo brano mi è venuta qualche anno fa – racconta l’artista – mentre percorrevo l’autostrada per accompagnare in Calabria la mia compagna, Lucia Minutello, presso il Premio Mia Martini (anche lei cantante, in quell’occasione vinse il premio come Miglior Interprete 2016)».

«Avevo messo giù una prima bozza proprio in quei giorni, poi è rimasta sospesa, fino a quando non mi sono imbattuto in una news secondo la quale il primo ministro Draghi comunicava l’intenzione del governo di prevedere dei nuovi finanziamenti per un sistema “integrato” di viabilità lungo la Salerno – Reggio Calabria nell’ambito del Recovery Plan. Ho pensato allora che fosse giunto il momento giusto per terminare il brano e farlo conoscere».

“La Salerno Reggio Calabria” è prodotta da Emanuele Flandoli al Linfa Studio (Lecce), con la collaborazione di Daniele Leucci alle percussioni e Nicco Verrienti alla chitarra-slide.