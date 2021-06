Cosenza, torna il festival del fumetto – Le strade del paesaggio

Da diversi anni la digitalizzazione sta prendendo piede anche nel nostro Paese e nella nostra Regione. Già dal 2019 la Calabria è sul podio delle vendite tramite e-commerce, grazie a un sempre maggiore utilizzo di questo tipo di strumento, da parte delle imprese ma anche e soprattutto dei consumatori. Nel corso del 2020 poi abbiamo visto un ulteriore impulso a questo trend, correlato sicuramente alla pandemia e ai lock down: non potendo uscire di casa molti italiani hanno cominciato a utilizzare il web. Stiamo parlando dei consumatori, ma è chiaro che anche molte imprese si sono affacciate sul Web nel corso dell’ultimo anno. Appare sempre più importante quindi saper utilizzare questo mezzo di comunicazione e di marketing in modo corretto, per poter ottenere dallo stesso il massimo possibile.

Come creare un e-commerce di successo

Il trend degli ultimi mesi ha mostrato grande crescita nell’utilizzo dei siti internet da parte delle aziende, ma anche di e-commerce per quanto concerne le imprese commerciali. Basta guardare le statistiche a riguardo per comprendere che oggi in Italia chi vende online non è esclusivamente il grande brand o l’azienda commerciale di grandi dimensioni, sono sempre più i piccoli imprenditori a rivolgersi a internet. Proprio nel corso del 2020 infatti sono tanti in Calabria i vari siti di vendita online, spesso gestiti da produttori, aziende agricole e piccole imprese a gestione famigliare. Una realtà particolarmente vivace nella nostra Regione, che oggi più che mai necessita di un aiuto, per fare in modo che l’e-commerce o il sito cui hai dato vita porti i frutti che potenzialmente offre. Il consiglio, soprattutto per chi non si intende di commercio online, è quello di rivolgersi ai professionisti del settore, alle web agency e ai consulenti che sono in grado di orientare al meglio le scelte della singola realtà. Ad esempio sul blog di WebJet.it sono disponibili articoli e consigli dedicati a internet e alla preparazione di un e-commerce di successo, oltre a potersi affidare a quest’ultimi per la realizzazione del proprio sito.

Perché le aziende preferiscono internet

Le motivazioni per cui in Calabria le imprese preferiscono internet sono chiare, a partire dal fatto che sono soprattutto i clienti a farlo. Negli ultimi anni in Italia abbiamo potuto assistere ad una costante crescita del numero degli utenti della rete, che abitualmente usano internet per fare acquisti, per cercare notizie e informazioni, per svago. Anche se in Italia soffrivamo di un importante ritardo, rispetto ad altri Paesi europei, oggi più dell’85% della popolazione usa correntemente internet e gli strumenti che esso offre. Anche per questo le aziende si sono trovate a dover proporre anche questo canale, sia come strumento per gli acquisti che per fornire informazioni ai propri clienti. Appare poi chiaro che proprio la pandemia correlata al coronavirus e i diversi lock down dei mesi passati hanno amplificato l’esigenza di mettersi in contatto con i clienti in modi alternativi al semplice incontro faccia a faccia. Questa situazione molto particolare ha dato quindi ulteriore impulso all’utilizzo degli e-commerce; le aziende Calabresi non hanno perso tempo, anche per poter raggiungere i potenziali clienti in ogni piazza italiana.

Un e-commerce che funzioni

Questa è però la questione principale, anche perché oggi sono disponibili strumenti online che consentono a chiunque di dare vita a un e-commerce. Questione assai diversa è quella di fare in modo che il negozio virtuale funzioni, attiri clienti e abbia successo. Le problematiche sotto questo punto di vista sono varie, dall’effettivo posizionamento sui motori di ricerca per arrivare sino alla possibilità di trovare corrieri e metodi di spedizione rapidi ed efficienti. Se in passato poteva essere sufficiente la presenza online per avere successo, oggi si tratta di farsi strada in un ambito molto sfruttato e per certi versi sovraffollato di offerte. Un numero crescente di imprese che utilizza internet per le vendite tende a chiedere l’aiuto da parte di consulenti, esperti del settore. Le tecniche di ottimizzazione dei siti internet sono oggi complesse e necessitano di un lavoro costante sui contenuti e sulla struttura dei siti internet di qualità.

La pubblicità passa attraverso la rete

Non solo i prodotti e le informazioni, ma ormai anche il marketing utilizza la rete per diffondersi al meglio. Con una popolazione sempre più informatizzata, che ogni giorno utilizza i social media, lo smartphone e vari mezzi informatici, per parlare con un potenziale cliente è necessario utilizzare la rete, molto più rispetto al passato e rispetto ad altri mezzi di comunicazione. Quindi non solo è necessario rivolgersi a consulenti che siano in grado di dare vita e gestire un e-commerce o un sito aziendale di qualità, è importante anche approfittare di professionisti per quanto riguarda il marketing online e sui social media. Sono argomenti complessi e che implicano una serie di competenze che non sempre sono disponibili presso una qualsiasi azienda. Soprattutto quando si tratta di piccole imprese a gestione famigliare, di imprenditori agricoli o di produttori di alimentari e prodotti tipici calabresi. Fortunatamente sono disponibili su tutto il territorio nazionale web agency che offrono il proprio aiuto agli imprenditori che necessitano di consigli da parte di professionisti competenti.

Gli acquisti online degli italiani in cifre

Per quanto riguarda il fatturato generale ottenuto dalle vendite online, nel corso del 2020 in Italia abbiamo visto un calo di circa il 3%. Questo singolo dato però non ci dice nulla sulla realtà effettiva. Visto che nel corso del 2020 vi è stato un calo importante per quanto riguarda il fatturato delle aziende che offrono servizi (-47%) e un aumento sostanziale per tutti quegli e-commerce che invece offrono prodotti. Stiamo parlando di oltre il 30% di aumento del fatturato, che nel 2020 ha raggiunto e superato i 23 miliardi di euro. Cifre importanti, soprattutto se si considerano alcuni settori, come ad esempio gli alimentari e i prodotti per la casa, che di fatto sono apparsi sulla rete solo nel corso degli ultimi anni. La pandemia ha infatti modificato in modo sostanziale le tipologie di merci che viaggiano attraverso la rete. Se in passato l’italiano medio acquistava online soprattutto viaggi, biglietti aerei, libri e abbigliamento, oggi è più probabile che online si acquistino prodotti agricoli, enogastronomia e detergenti per la casa.