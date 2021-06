Tullio e la speranza di uscire dal canile. Mimmo ritrova Dora dopo 3 anni dal sisma

La verità è che a una spesa minore in bolletta corrisponde anche un uso più consapevole delle risorse, che può contribuire a conseguire tutti quegli obiettivi orientati alla realizzazione di un futuro più sostenibile.

Naturalmente, l’adozione di abitudini virtuose nel quotidiano non comporta alcun tipo di rinuncia: per diminuire l’impatto sull’ambiente, basta infatti mettere in atto qualche piccolo accorgimento che possa assicurare, nel lungo periodo, una più efficiente gestione dei consumi.

Fornitura del gas e ambiente: l’importanza di una compagnia green

Il taglio dei costi in bolletta passa innanzitutto per la conoscenza dell’entità della richiesta di gas esercitata dalla propria abitazione nel quotidiano.

Si tratta di un’operazione preliminare fondamentale, che attraverso la semplice lettura del contatore permette di avere una panoramica esauriente della situazione e di individuare agevolmente eventuali eccessi.

Per questo motivo, è importante sapere come fare l’autolettura del gas in qualsiasi circostanza, anche nel caso in cui si disponga già di un contatore digitale, in cui la rilevazione è ormai del tutto automatica.

Dopo aver determinato l’entità dei propri consumi, sarà possibile valutare se guardare alle possibilità del mercato libero, per individuare una tariffa del gas eventualmente più vantaggiosa, grazie ai prezzi concorrenziali favoriti dalla libera concorrenza.

Nel mercato libero, infatti, le tariffe vengono stabilite direttamente dai fornitori energetici, al contrario del mercato tutelato in cui è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) a fissare i costi con cadenza trimestrale.

Il consiglio, al momento di individuare il fornitore più conveniente per le proprie necessità, è naturalmente quello di guardare tanto al rapporto qualità-prezzo, quanto all’impegno della compagnia sul fronte della sostenibilità.

A questo proposito, un importante punto di riferimento è costituito da Sorgenia, realtà che da sempre formula offerte e crea iniziative volte a promuovere la transizione energetica.

In più, la digital energy company già da molti anni ha bandito l’utilizzo della carta proponendo un servizio completamente digitale. In linea con questi principi, l’adesione a un nuovo contratto per la fornitura del gas o la consultazione periodica della bolletta possono avvenire in modo pratico e veloce, grazie a risorse smart come l’area clienti web e l’app dedicata per smartphone e tablet MySorgenia.

Ridurre gli sprechi per abbattere i consumi

È altrettanto importante ricordare come per ottimizzare i consumi sia possibile fare investimenti mirati volti a migliorare l’abitazione così come adottare nel quotidiano piccoli comportamenti eco-friendly che possono davvero fare la differenza.

È il caso, ad esempio della modulazione dei consumi del gas per il necessario riscaldamento degli ambienti domestici, che, se non gestito in maniera ottimale, può far lievitare in modo importante i costi in bolletta. In questo caso, una soluzione può arrivare dall’installazione di infissi più efficienti che impediscano la dispersione del calore.

Una buona abitudine è invece quella di prevedere un mantenimento del livello del termostato entro un range compreso tra i 19 e i 21°C, tenendo conto che, una temperatura superiore a questa soglia, oltre a riscaldare l’ambiente in modo eccessivo, fa sì che i consumi del gas si incrementino in maniera considerevole.

Un altro accorgimento per risparmiare sulla bolletta del gas e assicurare al proprio stile di vita una condotta eco-friendly è quello di sostituire, ove possibile, l’utilizzo del forno a gas con un forno a microonde, naturalmente controllando che l’apparecchio in questione sia classificato con una classe di consumo vantaggiosa.

In definitiva, bastano davvero pochi, semplici passi per ottenere un interessante risparmio in bolletta. Il beneficio è più importante, tuttavia, è per l’ambiente, la cui salvaguardia oggi impone un importante cambio di rotta, anche nei piccoli comportamenti del quotidiano.