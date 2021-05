Le sfumature delle relazioni moderne nell’ambiente online

Cosa caratterizza l’amore nella contemporaneità? Sicuramente, l’aspetto tecnologico. Oggi le relazioni possono cominciare… e, più raramente, anche continuare online.

1) Come trovare l’amore tra le restrizioni della pandemia

In tempo di pandemia, i cuori solitari non vogliono rinunciare al desiderio di incontrare l’amore! Ecco perché sempre più persone si iscrivono a siti di incontri che consentono loro di incontrare single nella loro zona nonostante la mancanza di grandi eventi e festival, nonostante il coprifuoco e le limitazioni presenti nei locali. Secondo gli esperti di incontri di Soloavventure, dal primo blocco, le piattaforme di incontri, già ampiamente utilizzate nelle grandi città, sono cresciute fino a interessare anche coloro che vivono nei centri minori.

I siti di incontri si basano su una scommessa: trovare a ciascuno la persona “giusta” in termini di età, luogo di residenza, interessi e tipo di relazione desiderata. Dato che il primo contatto si svolge via chat e prima di organizzare un incontro si passa una certa quantità di tempo conversando online, questo modo di conoscere persone si è dimostrato inaspettatamente in linea con le misure di sicurezza anti-Covid.

2) Il ruolo dell’online dating nel mondo contemporaneo

Il mondo contemporaneo, comunque, conosce la strada del dating online da molto tempo, circa trent’anni. Anche se in Italia questo fenomeno è relativamente nuovo, in altri Paesi è il metodo principale che i single usano per conoscere nuovi partner. I siti di incontri sono entrati nella cultura popolare, anche grazie ai film romantici nei quali i protagonisti si conoscono con questo mezzo, e oggi sono conosciuti e utilizzati sia dai giovani che dai meno giovani.

Questi strumenti si stanno dimostrando adeguati a soddisfare le esigenze di tutti, sia di chi cerca una relazione stabile che sfoci magari in un matrimonio, sia di chi cerca un compagno/a per una semplice amicizia o per trascorrere momenti piacevoli di intimità.

Insomma, i siti di incontri, che un tempo erano considerati un fenomeno di nicchia, sono ormai diventati uno dei sistemi più naturali per conoscere persone nuove. Prima della pandemia, nel nostro Paese, due coppie su dieci (quindi il 20% sul totale) si erano conosciute online: dopo questo anno e mezzo, la percentuale è probabilmente aumentata. Il fenomeno delle conoscenze online, basate sulla ricerca del partner ideale e sugli algoritmi sta creando, tra l’altro, un nuovo tipo di coppia: partner sempre più simili, più affiatati e con il maggior numero di passioni in comune.

3) Come far funzionare la tua relazione online

Una relazione nata online non è diversa da tutte le altre, se non nel modo in cui è iniziata. Anche se il primo contatto avviene via chat, quando poi ci si incontra e ci si piace tutto prosegue in modo tradizionale per la maggior parte delle persone. Fanno eccezione coloro che, per motivi di distanza o anche per le restrizioni recenti imposte dal Covid-19, si trovano per più o meno tempo a mantenere una relazione solo nel mondo virtuale.

In questi casi è importante prima di tutto rendersi conto che questo momento non durerà per sempre: ci sarà presto l’occasione per incontrarsi dal vivo; coltivare prospettive è un ottimo modo per far funzionare un amore “in assenza”.

E poi, grazie alla tecnologia, si potrà trovare il modo di essere comunque presenti nella vita dell’altro. Oggi sono sempre più diffuse le videocall, le piattaforme di streaming condiviso e tutto quanto possa aiutare a sentirsi più vicini. Inoltre parlare e telefonarsi molto, pur rispettando i ritmi di vita dell’altra persona, aiuta a sentirsi collegati anche a distanza.