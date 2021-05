Aronne, adottarlo per dargli coraggio. Jenny, la cavalla che passeggia da sola - QuiCosenza.it

Tra i tanti gadget promozionali che le aziende possono decidere di utilizzare per farsi conoscere, il calendario personalizzato si fa apprezzare per la sua efficacia e per la convenienza economica che lo contraddistingue. È possibile scegliere tra diverse tipologie, come per esempio i calendari da parete: questi possono essere prodotti con sistemi differenti a seconda delle loro dimensioni e delle caratteristiche della carta, sempre tenendo conto del budget che si è disposti a investire e delle preferenze estetiche. Le immagini, in molti casi, rappresentano il vero elemento distintivo di un calendario: per questo motivo è auspicabile ricorrere a una grafica curata in tutti i dettagli, magari valorizzata da una finitura preziosa. Volendo citare un esempio si potrebbero menzionare i modelli in carta fotografica, sia essa satinata o lucida, muniti di una spirale in metallo.

I calendari da tavolo

Ci sono anche versioni meno elaborate, con la rilegatura che è realizzata per mezzo di punti adesivi o in metallo. Vale la pena di sottolineare, per altro, che anche nel caso in cui si scelga una carta di grammatura meno pesante l’aspetto della qualità non viene in ogni caso sottovalutato. Oltre ai calendari da parete, poi, ci sono quelli da tavolo, altrettanto pratici perché permettono di avere sempre sotto gli occhi tutti gli appuntamenti più significativi e le date da non scordare. Anche se viviamo nell’era digitale con calendari elettronici e smartphone, infatti, è sempre meglio poter contare su un calendario di carta, la cui consultazione è sinonimo di comodità.

Le soluzioni promozionali più diffuse

Dotati di una base in materiale plastico o in cartoncino, i calendari da tavolo sono oggetti che possono essere appoggiati in ufficio o in casa sulla postazione di lavoro. Le aziende che desiderano rendere omaggio ai propri dipendenti e ai propri collaboratori, inoltre, possono optare per un tradizionale calendario da scrivania settimanale, che può essere ritenuto una soluzione a metà strada fra un’agenda e un calendario: un gadget da tenere sul tavolo, sempre a portata di mano, così da poter contare su un promemoria su cui segnare tutti gli appuntamenti.

I calendari di StampaSì

Per acquistare un calendario personalizzato o un intero stock ci si può rivolgere a StampaSì, azienda che ha fatto dell’innovazione il tratto peculiare della propria attività. Un traguardo che è stato possibile raggiungere anche grazie all’impiego delle tecnologie di stampa più all’avanguardia, in un pacchetto che non comprende solo la stampa digitale, ma anche il ricamo, la tampografia e la serigrafia. StampaSì si avvale di strumenti di ultima generazione, per mezzo dei quali le prestazioni possono essere ottimizzate e qualunque richiesta dei clienti può essere assecondata e soddisfatta.

I calendari con foto e immagini artistiche

Una menzione particolare è doverosa per quei calendari che vengono impreziositi da immagini o fotografie che riguardano opere d’arte. Si tratta di gadget che riscuotono un notevole gradimento e che vengono molto apprezzati da chi li riceve: non a caso vengono sfoggiati con orgoglio sul posto di lavoro, che si tratti dello studio di un professionista, di una reception o di qualsiasi altro contesto. I calendari artistici possono essere distribuiti in dono non solo alla clientela, ma anche ai partner e ai collaboratori: si prestano a infinite opzioni di personalizzazione dal punto di vista dei colori, della grafica e della selezione delle foto.

Quali immagini scegliere

Non ci sono limiti particolari per ciò che concerne la scelta delle immagini, che possono essere di tutti i tipi. Ovviamente nella maggior parte dei casi le aziende tendono a preferire le foto più in linea con il settore di riferimento e con l’attività svolta. Si spazia, così, dalle scene urbane ai paesaggi naturali, passando per le immagini che ritraggono un particolare settore produttivo o gli skyline. Un calendario fotografico non è mai un gadget fine a sé stesso, ma è un oggetto grazie a cui un’azienda ha la possibilità di raccontare la propria filosofia e la propria storia: ed è noto quanto oggi sia importante lo storytelling. L’arte della narrazione, dunque, può essere esercitata anche attraverso i calendari, nel contesto di una strategia di marketing che quasi sempre ha nei confronti dei riceventi un impatto straordinario.

Come deve essere un calendario promozionale

Per poter essere considerato efficace, un calendario promozionale deve mostrare in bella evidenza il marchio che si vuole far conoscere. Questo va impresso in modo che ne venga garantita la massima visibilità; è importante, poi, selezionare con attenzione i colori, i quali devono garantire un certo equilibrio con il logo. L’obiettivo è comunicare una sensazione di eleganza e di armonia, fermo restando che sia per il design che per la grafica le opzioni di scelta non sono certo poche. Nulla vieta di osare con soluzioni estetiche più elaborate della media, magari grazie a illustrazioni speciali o a foto uniche.