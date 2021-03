Nel corso degli ultimi anni il mercato dei videogames si è spostato sempre di più verso i mobile device, che ormai hanno conquistato una grande fetta di mercato

Sono molti i gamers che utilizzano il loro smartphone per giocare in ogni istante della loro giornata con i loro titoli preferiti, sfruttando le enormi potenzialità che garantiscono i telefoni di ultima generazione.

Negli Store di Android ed Apple si trovano un’infinità di giochi, sia gratuiti che a pagamento, che danno agli utenti l’imbarazzo della scelta. Riuscire a fare una classifica per segnalare quali sono i migliori giochi per gli smartphone è difficilissimo non solo perché i titoli sono veramente moltissimi, ma anche perché si tratta di una valutazione completamente soggettiva. Ci sono i gamers che amano gli sparatutto, quelli a cui piacciono i giochi di simulazione sportiva, altri che preferiscono i giochi di ruolo ed altri ancora che si divertono con i giochi di casinò. Una cosa che accomuna tutti i giochi per i telefonini è la possibilità che danno agli utenti di giocare in ogni momento della giornata ed in ogni luogo. In alcuni casi è necessaria la connessione ad internet, sia quando si gioca online con gli amici, sia quando si gioca con i casinò online, i migliori dei quali mettono a disposizione dei loro utenti anche una versione mobile.

Ma vediamo qua di seguito alcuni dei giochi più belli per smartphone e tablet!

Clash of Clans

Quando si parla di giochi per smartphone non si può far altro che citare questo popolarissimo gioco strategico online sviluppato e pubblicato dall’azienda finlandese Supercell. In Clash of Clans lo scopo del gioco è quello di costruire un villaggio e farlo crescere, proteggendolo dagli attacchi degli altri giocatori, Per farlo bisogna allestire un esercito formato da barbari, stregoni, draghi e tanti altri tipi di guerrieri.

Need for Speed No Limits

Tra i giochi di corse uno dei più appassionanti e coinvolgenti è Need for Speed No Limits, un gioco free-to-play (quindi gratuito) sviluppato da Firemonkeys e rilasciato da Electronic Arts. I giocatori dopo aver creato e personalizzato fin nei minimi dettagli la propria macchina (ci sono a disposizione alcune delle auto più belle al mondo, anche la mitica Porsche 911) si lanciano in corse sfrenate alla ricerca del limite.

Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Anche se le Olimpiadi di Tokyo nel 2020 non si sono disputate (la speranza è che i giochi olimpici possano svolgersi nel 2021), questo titolo di SEGA ha lasciato il segno. Il gioco è stato lanciato in tutto il mondo il 7 maggio 2020 ed ha avuto subito un grandissimo successo. Il protagonista è il famoso porcospino blu, Sonic appunto, che dovrà mettersi alla prova nel difficile palcoscenico delle olimpiadi giapponesi, dove a sfidarlo ci sarà il suo rivale di sempre, il Dr. Eggman.

Call of Duty Mobile

Call of Duty è senza dubbio lo sparatutto online più celebre nel mondo dei videogiochi, ed anche la sua versione mobile ha raccolto grandi apprezzamenti da parte degli utenti. Il gioco è stato sviluppato da Tencent Games, e fin dal sua uscita ha fatto registrare numeri da record, risultando molto fluido ed accattivante per i gamers, che hanno molte opzioni di gioco a loro disposizione.

NBA 2K Mobile

Sui device degli amanti dello sport e del basket in particolare non può mancare il gioco NBA 2K Mobile, che permette ai giocatori di immergersi nel meraviglioso mondo del basket a stelle e strisce. Rispetto alla versione per console e PC i comandi e le funzioni sono limitate, ma la grafica eccezionale rende NBA 2K Mobile molto realistico ed appassionante.