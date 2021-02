La temperatura della Terra in crescita negli ultimi 12 mila anni

I risultati dimostrano che le attuali temperature medie globali annuali sono le più calde degli ultimi 12.000 anni e sono paragonabili a quelle di 125.000 anni fa

La Terra non è mai stata così calda come adesso e negli ultimi 12.000 anni le temperature sono salite senza oscillazioni, contrariamente a quanto ipotizzato da alcune precedenti ricostruzioni. A certificarlo è lo studio di fossili marini, analizzati da un team internazionale di ricerca guidato dalla statunitense Rutgers University. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, risolvono così un annoso dibattito che aveva portato alcuni scettici a sostenere che i modelli climatici usati per le previsioni sul riscaldamento globale fossero errati.

La questione, nota fra gli esperti come il “paradosso della temperatura dell’Olocene” (ovvero dell’attuale periodo interglaciale iniziato 12.000 anni fa) era stata innescata da una discordanza tra i modelli climatici e le ricostruzioni basate sull’analisi di reperti geologici. I primi indicavano un continuo trend di crescita delle temperature, mentre i secondi suggerivano che le temperature medie globali annuali avrebbero raggiunto un picco tra 10.000 e 6.000 anni fa, per poi abbassarsi e infine risalire con l’inizio dell’era industriale.

Per risolvere il mistero, i ricercatori guidati dalla paleoclimatologa Samantha Bova hanno esaminato i gusci calcarei di piccoli organismi marini (foraminiferi) che hanno ‘registrato’ l’andamento storico della temperatura delle acque oceaniche più superficiali, che rispecchia il trend della temperatura globale. In particolare, nei gusci fossili hanno letto le temperature degli ultimi due periodi più caldi della Terra, cioè l’ultimo periodo interglaciale (compreso tra 128.000 e 115.000 anni fa) e quello attuale dell’Olocene.