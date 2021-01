Difese immunitarie, cibi che aiutano contro batteri e virus

Il Coronavirus e l’importanza, mai così sentita, di proteggere e fortificare il sistema immunitario. Anche l’alimentazione svolge un ruolo cruciale

Potenziare il sistema immunitario a tavola per combattere contro batteri, virus e soprattutto contro il SARS-CoV-2 è possibile e sono diversi i cibi che hanno dimostrato di aiutare i globuli bianchi a fare al meglio il loro lavoro. L’aglio, per esempio, è perfetto per tenere alla larga anche i germi: «L’allicina, il principio attivo dell’aglio che si sviluppa e si libera solo quando ne schiacciamo gli spicchi, è uno dei più potenti antibatterici, antivirali e antifungini in natura», spiega Gemma Fabozzi, biologa nutrizionista responsabile del centro B-Woman di Roma. «Non serve mangiarlo: è sufficiente usarlo in padella o per insaporire le pietanze, schiacciandolo sempre e lasciando che il principio attivo si disperda nell’olio. Poi, si può anche togliere lo spicchio». Uno studio giapponese ha dimostrato che l’aglio è capace di prevenire e curare le alterazioni della flora batterica intestinale e nel trattamento della resistenza all’insulina e dell’eccesso di lipidi (grassi) nel sangue. E questi sono considerati anche come fattori di rischio per lo sviluppo del Covid 19.

Tra gli alimenti capaci di sostenere le difese immunitarie c’è uno dei rimedi della nonna, il classico brodo di pollo che grazie alle proteine della carne che vi si sciolgono, come le albumine, potenziano la risposta immunitaria mentre le vitamine e i sali minerali di cui è ricco hanno proprietà antinfiammatorie. Meglio se nel brodo si mettono un po’ d’aglio o la cipolla, con proprietà antibatteriche e antivirali. A rafforzare tutto anche i chiodi di garofano, ricchi di eugenolo, un antivirale ad ampio spettro, capaci di sopprimere la produzione di citochine che favoriscono l’infiammazione.

I calabresi soprattutto saranno contenti di sapere che un aiuto a combattere i microbi arriva dal peperoncino, che abbonda di vitamina C dalle proprietà antiossidanti. In tal caso però va usato a crudo, perché le proprietà benefiche si perdono con il calore.

Ottima anche la cannella, antisettica, antinfiammatoria e immuno-modulante, e altre spezie come lo zenzero, la curcuma, il pepe oppure vegetali come il basilico e il limone, ma anche i funghi. Una tisana a base di cannella, limone e zenzero, è ottima anche come fludificante delle secrezioni se abbiamo già preso il raffreddore o l’influenza.

Infine non sono escluse le golosità per potenziare le difese come le mele caramellate e che, grazie a cannella, limone e chiodi di garofano sono antinfiammatorie, antibatteriche e antivirali. Basta mettere una mela a pezzi in un tegamino con 3 o 4 chiodi di garofano, una stecca di cannella, la scorza di limone, un cucchiaio di zucchero e una tazzina di acqua, a fuoco alto finché lo zucchero caramella.