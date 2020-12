Come risparmiare su Unieuro: 6 trucchi che non pensavi

Il Web è una fonte inesauribile di opportunità, specialmente quando si parla di shopping! Un esempio? La nota piattaforma Unieuro

Unieuro ti consente di acquistare dispositivi elettronici, grandi elettrodomestici, telefonia, console per videogiochi, valigie, biciclette, libri, musica, film e tanti altri prodotti direttamente sul suo sito ufficiale. In questo modo eviti di affrontare il viaggio verso il negozio e puoi scegliere di farti consegnare la merce direttamente a casa, risparmiando quindi sulla benzina.

Grazie poi alle tante recensioni presenti in rete, ai video dettagliati e alle informazioni specifiche sui vari modelli, ti puoi fare un’idea completa su ciò che stai per acquistare, potendo contare anche sul servizio di reso messo a disposizione dall’e-shop.

Esistono però numerosi altri trucchi che ti permettono di fare economia puntando sulla piattaforma Unieuro e tra questi trovi:

le offerte giornaliere, promozioni esclusive da tenere sempre sotto controllo

i codici sconto Unieuro, che ti riservano fantastici vantaggi

l’iscrizione alla newsletter, per rimanere sempre aggiornato

l’adesione all’Unieuro Club, esclusivo programma fedeltà

il Black Friday e il Cyber Monday, giornate dedicate allo shopping conveniente

la spedizione gratuita e i banner, opportunità da cogliere al volo

Offerte giornaliere

All’interno del sito e del volantino Unieuro trovi ogni volta dei prodotti scontati, venduti perciò a un prezzo minore rispetto a quello mostrato in precedenza sul listino. Le percentuali di sconto sono variabili e possono dipendere da più fattori, come ad esempio l’uscita di un nuovo modello di dispositivo o una promozione temporanea per svuotamento del magazzino.

Tieni d’occhio, perciò, i canali ufficiali Unieuro e approfitta di queste opportunità! Facendo il download dell’applicazione hai la possibilità, inoltre, di ricevere delle notifiche ogni volta che viene pubblicata una nuova offerta. Questo ti consente di battere gli altri clienti sul tempo e di portarti a casa prodotti di valore a prezzi davvero stracciati.

Codici sconto Unieuro

Uno dei modi più semplici per risparmiare quando navighi all’interno dello shop Unieuro è quello di puntare sui coupon Unieuro, chiamati anche codici sconto, voucher o codici promozionali. Questi non sono altro che successioni alfanumeriche che devono essere incollate in una casella di testo dedicata, mostrata nello specifico all’interno della pagina del carrello, subito dopo la voce “Utilizza i tuoi coupon”.

I codici possono riservarti vantaggi di varia natura, che spaziano dall’annullamento delle eventuali spese di spedizione agli sconti applicati sul totale. Questi ultimi possono essere calcolati in percentuale o corrispondere a una cifra fissa, ad esempio il 10% sul totale o 5 euro a prescindere dal valore dell’acquisto. I coupon sconto rendono per te più convenienti gli acquisti online rispetto a quelli effettuati all’interno di un negozio tradizionale, dove andrai a pagare la cifra esposta, senza possibilità di intervenire sul prezzo.

Iscrizione alla newsletter

Quante volte sei venuto a conoscenza di un’offerta imperdibile solo dopo la sua data di scadenza? E quante ti sei mangiato le mani per la rabbia? Un modo per non perderti nemmeno una delle promozioni Unieuro è quello di iscriverti al suo esclusivo servizio newsletter, tramite il quale verrai aggiornato nel momento in cui ci saranno nuove offerte attive o in programma.

Per iniziare a fruire di questo strumento ti basta andare in fondo a qualsiasi pagina del sito Unieuro, cercando la voce “Iscriviti alla newsletter”. Appena sotto questa intestazione trovi il box di testo “Inserisci la tua email”, accompagnato dal tasto “Iscriviti”. Digita quindi, o incolla, il tuo indirizzo di posta elettronica e poi clicca sul pulsante posto accanto, andando a confermare la tua iscrizione cliccando sul link che ti verrà inviato via mail.

Fatto ciò, il servizio sarà attivo e verrai aggiornato costantemente su promozioni, news, sconti e saldi dell’ultimo minuto, senza il bisogno di connetterti continuamente al sito per verificarne la presenza.

Unieuro Club

Ormai quasi tutti i grandi distributori di prodotti e servizi possiedono un programma fedeltà e Unieuro non è certo da meno. Puoi richiedere la carta Unieuro Club gratuitamente online e in pochi minuti. Iscrivendoti al servizio potrai accedere a tanti vantaggi e accumulare punti sia tramite i tuoi acquisti (online o presso il negozio fisico) che attraverso le attività Be Human.

Le promozioni riservate ai clienti Unieuro sono numerose, a partire dalla classica raccolta punti (1 punto ogni 2 € spesi). Ad esempio, ogni 200 punti otterrai 5 € di buono sconto, per 400 punti ti verranno attribuiti 12 € di buono sconto, mentre per 600 punti avrai ben 18 € da spendere per il tuo prossimo acquisto.

La sezione Be Human di Unieuro ti permette di accumulare punti extra portando a termine divertenti attività. La carta Unieuro Club è utilizzabile in oltre 300 negozi aderenti al programma, quindi non avrai difficoltà a individuarne uno o più di uno.

Black Friday e Cyber Monday

Se ami risparmiare, probabilmente conoscerai gli eventi dedicati allo shopping più attesi dell’anno, ossia Black Friday e, il suo cugino meno famoso, Cyber Monday. Si tratta di giornate dedicate alle offerte e agli sconti, che di fatto aprono il periodo degli acquisti natalizi. In particolare, il Black Friday cade il venerdì dopo la Festa del Ringraziamento americana, coinvolge milioni di consumatori in tutto il mondo e può riguardare un’ampia varietà di prodotti. Il Cyber Monday è fissato per il lunedì che segue al Black Friday e si concentra sui prodotti tecnologici e di elettronica.

Su Unieuro trovi promozioni allettanti per tutto il periodo “Black Friday” e spesso persino nelle settimane che lo precedono. Durante queste giornate hai la possibilità di portarti a casa dispositivi di ultima generazione a prezzi fortemente scontati, ma devi essere molto rapido e attento. Il consiglio è quello di stilare preventivamente una lista dei prodotti che ti interessano, annotando il costo dell’oggetto per riuscire poi a valutare con lucidità l’effettivo risparmio.

Spedizione gratuita e banner

Sul sito Unieuro hai la possibilità di risparmiare anche in altri modi. Ad esempio, andando a superare una certa soglia di spesa (per la precisione 49 euro) puoi ottenere la spedizione gratuita. Inoltre, sfruttando i vantaggi che ti vengono proposti tramite i numerosi banner, puoi accedere a interessanti promozioni, come scontistiche speciali applicate al prezzo di listino.