‘Smombie’, arriva un alert per chi cammina con il cellulare in mano

In gergo si chiamano “smombie”, neologismo che deriva dall’unione delle parole zombie e smartphone, chi cammina con il cellulare in mano

In Cina è stata sperimentata una strada riservata a chi cammina con gli occhi incollati allo smartphone, ora è Android a lavorare su una funzione che ricorderà all’utente di non usare il telefono quando si è in movimento. La funzione – riporta il sito specializzato 9to5Google – si chiamerà Heads Up ed è all’interno di Digital Wellbeing cioè quella parte della piattaforma dedicata al benessere digitale. Heads Up – rilevata per il momento nelle versioni di sviluppo dell’app, quindi non si sa esattamente quando sarà disponibile – è rivolta a quelle persone che si aggirano per strada a testa bassa, con gli occhi incollati sullo smartphone, incuranti anche di traffico e situazioni pericolose.

Una volta che l’utente avrà concesso alla funzione i permessi per monitorare la posizione e lo svolgimento dell’attività fisica, questa capirà se si sta allo stesso tempo camminando e usando il telefono e invierà una notifica con la quale inviterà l’utente a scegliere solo una delle due attività. La notifica contempla messaggi diversi (come Fa’ attenzione, Alza lo sguardo, Attento a dove metti i piedi) accompagnati a un’emoji adatta.