Zucca: un’alleata di bellezza. Prova l’impacco rigenerante per il viso

Non fa solo bene e tavola ma possiamo utilizzarla per preparare alcune maschere di bellezza semplici ed efficaci

COSENZA – La zucca fa bene: è ricca di vitamine e minerali come ferro, fosforo, calcio, potassio, zinco e magnesio. E’ anche utile per preparare ottime creme di bellezza e altri cosmetici naturali. Basta attingere alla dispensa di casa. La zucca contiene gli acidi della frutta che hanno proprietà esfolianti e che quindi aiutano ad eliminare le cellule morte dalla pelle. Vediamo un esempio di maschera viso, tra le più gettonate.

Impacco rigenerante per il viso dall’effetto illuminante

Per la pelle particolarmente sensibile o che si secca facilmente è ottimo questo emolliente rigenerante per il viso a base di zucca, mela, miele, cannella e latte. La pelle, sin dal primo utilizzo, risulterà immediatamente lenita oltre che morbidissima e luminosa. Andiamo per ordine. Ingredienti: purea di zucca: una tazzina da caffè; mezza mela (preferibilmente verde o rossa); un cucchiaino di miele; mezzo cucchiaino di cannella; un cucchiaio di latte. Preparazione: Frullate mezza mela, tagliata a pezzettini, insieme alla polpa di zucca. Versate il composto in una ciotola e mescolate delicatamrente con il miele, la cannella ed il latte. Una volta reso omogeneopplicate l’impacco sul viso con l’aiuto di un pennello e lasciate agire per 15-20 minuti, quindi risciacquate con acqua tiepida. L’effetto è straordinario.